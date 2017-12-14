العبادي يطالب كردستان بإعلان صريح لإلغاء استفتاء الاستقلال

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل، السليمانية)

كشف النائب علي العلاق المقرب من رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أمس، أن رئيس الوزراء طلب من حكومة إقليم كردستان العراق موقفا جديدا يخص قرار المحكمة الاتحادية، وإعلان إلغاء الاستفتاء بشكل صريح للمضي بحوارات لحل المشاكل، كما أكد عزمه إعلان أسماء «حيتان الفساد» من الأحزاب المتنفذة في العراق والتي عليها شبهات وتقديمهم إلى القضاء خلال الأيام القليلة المقبلة. في حين دعا نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي إلى تشكيل حكومة مدنية تأخذ بنظر الاعتبار الدعوات التي أطلقتها التظاهرات السلمية.

وقال العلاق إن العبادي طالب حكومة الإقليم بتغيير كلمة «نحترم» التي وردت في قرار المحكمة الاتحادية العليا في 14 نوفمبر 2017، على قرار المحكمة الاتحادية العليا، بشأن عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي مكون بالعراق، إلى كلمة «نلتزم»

وأضاف أن «كلمة نحترم تحمل مضمونين من الناحية السياسية، الأول تقبل قرار المحكمة الاتحادية، والثاني يعطي انطباعا بأن للإقليم رأيا ثانيا».

ورأى أن «عدم إعلان حكومة الإقليم إلغاء الاستفتاء يشير إلى وجود تحضير للانفصال»، مؤكدا أن «الحكومة ماضية في ممارسة حقها الدستوري بالسيطرة على المنافذ الحدودية والمطارات التي أصبحت معطلة».