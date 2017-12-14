دي ميستورا: فشل السلام يفتت سوريا

عواصم (وكالات)

حذر المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس، من تفتيت سوريا في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام، مطالبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بممارسة ضغط على الحكومة السورية في مسألة إجراء انتخابات وصياغة دستور جديد. في حين أعلن نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف، أن المعارضة السورية خلال مفاوضات جنيف مستمرة في الإصرار على رحيل الأسد، على الرغم من تصريحاتها التي ترفض فيها الشروط المسبقة، بينما استدعت البعثة الدبلوماسية الروسية في جنيف، مندوب نظام الأسد في المفاوضات بشار الجعفري.

وقال دي ميستورا أمس في مقابلة مع التلفزيون السويسري العام «آر تي إس»، وبعد أن أبرز خارطة لسوريا تتضمن مناطق انتشار قوات النظام وفصائل المعارضة والمتشددين «في حال لم نتوصل إلى السلام سريعا فإننا سنصل إلى تفتيت سوريا».

واعتبر دي ميستورا أن على بوتين «إقناع الحكومة بأنه لم يعد هناك من مجال لإضاعة الوقت»، مضيفا «يمكن أن يعتقد البعض أنه انتصر في حرب ميدانية، إلا أن الأمر مؤقت، ولا بد من كسب السلام، ولتحقيق ذلك لا بد من الشجاعة لدفع الحكومة إلى الموافقة على وضع دستور جديد، وإجراء انتخابات جديدة بالتعاون مع الأمم المتحدة».

إلى ذلك، أفاد مصدر مقرب من المفاوضات السورية في جنيف، بأن دي ميستورا سيقدم تقريراً حول نتائج «جنيف - 8» لمجلس الأمن الدولي، ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن المصدر قوله إن «دي ميستورا سيقدم تقريراً حول نتائج الجولة أمام مجلس الأمن الدولي الجمعة».