أحمد سعيد: تقنية الفيديو أسعدتنا قبل أن تحزننا

علي معالي (أبوظبي)

وجه أحمد سعيد المشرف العام على فريق الجزيرة، الشكر للاعبي الفريق لما قدموه في مباراة الريال، في ظل تقديم الفريق لـ60 دقيقة رائعة أمام واحد من أقوى فرق العالم.

قال أحمد سعيد: المباراة بشكل عام عكست المستوى الإماراتي في لقاء الريال، وعلينا أن نفخر بما قدمناه في هذه المباراة التاريخية، وصحيح أن الفوارق كبيرة بين لاعبينا ولاعبي كبار أندية العالم، لكن عندما تكون لدينا العزيمة والإصرار، فإننا نرى المعدن القوي والجيد للاعب الإماراتي، وهو ما شاهدناه في استاد مدينة زايد الرياضية.

وأضاف: النتيجة تاريخية، وكنا نطمح إلى التسجيل في شباكهم وهو ما حدث، بل وتقدمنا في المباراة والشوط الأول بالكامل بهدف، وسنحت لدينا الفرصة في الشوط الثاني لإضافة هدف ثان، ولكن التكنولوجيا الحديثة حرمتنا من الفرحة، ولم يتوقع الكثيرون أن نظهر بهذا الشكل أمام الريال، ولكن بعزيمة الرجال والروح القتالية نجحنا في فرض أنفسنا على البطولة والمباراة التاريخية ونهدي هذا المستوى لكل من شجعنا وعلى الوعد بأن نكون على منصة التتويج في مباراة باتشوكا.

وبسؤاله عن أن تقنية الفيديو قد أفسدت فرحة الجزراوية قال أحمد سعيد: هذه التقنية أسعدتنا قبل أن تحزننا، حيث ألغت هدفاً للريال في الشوط الأول، ثم عاندتنا في الشوط الثاني وحرمتنا من هدف بوصوفة.

وختم: لن نطمع في المباراة بعد إلغاء الهدف الثاني لنا، لكن عندما جاء الهدف شعرنا بأننا قادرون على تقديم الأفضل، وعامل اللياقة لم يسعفنا فنحن الفريق الوحيد المستمر من المحطة الأولى للمباراة، حيث خضنا 3 مباريات في 8 أيام وهي فترة صعبة على لاعبينا بالطبع، خاصة وأن كل مباراة تختلف عن الأخرى، ومع الإصابات والنقص العددي لابد أن نشكر اللاعبين.

وعن باتشوكا قال: نسعى إلى تقديم مباراة جيدة وهي موقعة لن تكون سهلة، ولكن طموحنا في هذه الموقعة هو الصعود إلى منصة التتويج.