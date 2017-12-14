أحمد سعيد: تقنية الفيديو أسعدتنا قبل أن تحزننا

علي معالي (أبوظبي)
وجه أحمد سعيد المشرف العام على فريق الجزيرة، الشكر للاعبي الفريق لما قدموه في مباراة الريال، في ظل تقديم الفريق لـ60 دقيقة رائعة أمام واحد من أقوى فرق العالم.
قال أحمد سعيد: المباراة بشكل عام عكست المستوى الإماراتي في لقاء الريال، وعلينا أن نفخر بما قدمناه في هذه المباراة التاريخية، وصحيح أن الفوارق كبيرة بين لاعبينا ولاعبي كبار أندية العالم، لكن عندما تكون لدينا العزيمة والإصرار، فإننا نرى المعدن القوي والجيد للاعب الإماراتي، وهو ما شاهدناه في استاد مدينة زايد الرياضية.
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وبسؤاله عن أن تقنية الفيديو قد أفسدت فرحة الجزراوية قال أحمد سعيد: هذه التقنية أسعدتنا قبل أن تحزننا، حيث ألغت هدفاً للريال في الشوط الأول، ثم عاندتنا في الشوط الثاني وحرمتنا من هدف بوصوفة.
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وعن باتشوكا قال: نسعى إلى تقديم مباراة جيدة وهي موقعة لن تكون سهلة، ولكن طموحنا في هذه الموقعة هو الصعود إلى منصة التتويج.