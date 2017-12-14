سلطان الجابر للاعبين: نحن فخورون بكم

أمين الدوبلي (أبوظبي)

حرص معالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة، على النزول لغرفة ملابس لاعبي الجزيرة لتهنئتهم على الأداء البطولي أمام ريال مدريد، وقال للاعبين: ارفعوا رؤوسكم، لقد شرفتم الإمارات، والرياضة الإماراتية والكرة العربية والآسيوية، نحن فخورون بكم، كنتم نداً قوياً لأقوى فريق في العالم، وقدمتم مستوى رائعاً. حضر المقابلة، أعضاء مجلس إدارة نادي الجزيرة، محمد سيف السويدي، وحمد الحر السويدي، وطارق المسعود، وأشادوا جميعاً بأداء الفريق.

ورغم الخسارة، كانت غرفة ملابس الجزيرة بعد اللقاء مشحونة بالأمل والثقة والتفاؤل، وانهالت التهاني على اللاعبين من كل مكان، وكان الكل يعلم أن الفريق صنع التاريخ، ووضع قدماً على سلم المجد في لحظات لن تنسى من الذاكرة، فيما يتعلق بالمشهد العام في الاستاد الذي كان قد اقترب من الامتلاء، أو مشهد التحدي والندية والتنافس الشريف في الملعب بين اللاعبين.