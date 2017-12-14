تين كات: «فخر أبوظبي» روّج لكرة الإمارات بمليارات الدولارات

أمين الدوبلي (أبوظبي)
كان مشهداً رائعاً، هذا الذي أعقب المؤتمر الصحفي الخاص بالمدرب الهولندي تين كات المدير الفني، الملقب بـ «ثعلب الجزيرة». إذ وقف الإعلاميون يصفقون لتين كان عند دخوله في بداية المؤتمر الصحفي.
وجاء ذلك، تحية للمدير الفني على أداء فريقه البطولي في الملعب، وخرج المؤتمر على عكس المعتاد، إذ حرص كل صحفي أو إعلامي على تحية تين كات وتهنئته قبل أن يوجه إليه سؤاله، وكرر الإعلاميون المشهد مع تين كات، وصفقوا له بحرارة، وهم يودعوه، ولكن التصفيق في هذه المرة كان لتحيته على كلماته الواقعية التي قالها في المؤتمر الصحفي، وصراحته التي أدهشت الحضور، خصوصاً عندما قال إن اللعب أمام الريال في حد ذاته حلم لكل فريق، وأن الجزيرة روج للكرة الإماراتية بمليارات الدولارات من خلال هذه المباراة، وأيضا عندما قال بأن الكرة ليس بها مستحيل، وأنه فخور بأبنائه اللاعبين، ويعتز بهم، وأن النتيجة ذهبت لمن يستحقها، لأن الريال فريق كبير، وأهدر فرصاً كثيرة، وأنه لولا تألق خصيف لكانت النتيجة قد حسمت من البداية.
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وعن تصريح «البلاي ستيشن» الذي أطلقه في المؤتمر الصحفي قبل المباراة قال تين كات: هذا هو التوصيف الحقيقي للقاء، فليس هناك لحظة مجد بالنسبة لأي فريق في المنطقة، اكثر من اللحظة التي يقف فيها نداً وجهاً لوجه أمام أقوى فريق العالم ببطولة رسمية عالمية، وهذه اللحظة طالما تمناها لاعبو الجزيرة، وتحدثوا فيها مع أنفسهم، وأنا قريب جداً منهم، وأعرف كيف يفكرون، لأنني اعتبرهم جميعا أولادي.