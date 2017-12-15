«فريق أبوظبي» بطل «سرعة» مونديال زوارق «الفورمولا-1»

أسامة أحمد (الشارقة)

تُوج الإيطالي اليكس كاريلا قائد زورق فريق أبوظبي رقم 6، بلقب سباق أفضل زمن لمونديال الفورمولا- 1، وأحرز لقب جولة الشارقة الختامية للبطولة في السباق الذي جرى أمس على بحيرة خالد في انطلاقة منافسات جولة الختام، محققاً زمناً قدره 45:01 ثانية، وحل في المركز الثاني السويدي أريك ستارك قائد زورق الفريق السويدي رقم 15 بزمن قدره 45:27 ثانية، تاركاً المركز الثالث لبارتيك مارزيك قائد زورق الفريق البولندي بزمن وقدره 45:75 ثانية، وجاء في المركز الرابع أحمد الهاملي قائد زورق فريق «الفيكتوري تيم» بزمن وقدره 45:87 ثانية، فيما جاء الفرنسي فيليب شيب قائد زورق الفريق الصيني خامسا بزمن وقدره 46:13، وحل في المركز السادس دوناس أندرسون قائد زورق الفريق السويدي رقم 14 بزمن وقدره 46:15 ثانية.

وكاريلا قائد زورق أبوظبي 6 جاء في صدارة الترتيب العام ليتوج باللقب العالمي في بطولة 2017 برصيد 99 نقطة، وحل ثانياً ستارك برصيد 81 نقطة، تاركاً المركز الثالث لشيب بـ 74 نقطة.

وأهدى سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي في المونديال، الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، وإلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وإلى شعب الإمارات، متمنياً أن تكتمل الفرحة بحصد لقب البطولة العام، وجولة الإمارة الباسمة وبطولة الفرق اليوم.

وترسم بحيرة خالد بالإمارة الباسمة المشهد الأخير من البطولة اليوم، بمشاركة 20 زورقاً ضمن أسبوع الشارقة للبطولات العالمية 2017 والتي تقام برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، حيث سيكون السباق الرئيس مسك الختام، والذي يكشف عن هوية بطل جولة «الإمارة الباسمة» وبطل العالم.