«دولية» تحدي التنس تنتظر بطلة جديدة

دبي (الاتحاد)

تواصلت مفاجآت بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات في نسختها الـ20 والمقامة حالياً بمجمع الحبتور دبي، خلال منافسات الدور الثاني، وبعد خروج المصنفة الأولى المجرية بابوس تيميا في الدور الأول على يد الروسية الصاعدة بولينا موندوفا، وسقطت حاملة اللقب التايوانية وي سو المصنفة الثالثة بعد خسارتها أمام السويسرية ستيفاني فوجلي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبنتيجة 6-1 و5 -7 و6-0 لتعلن النسخة الحالية عن انتظار بطلة جديدة تتوج للمرة الأولى بعد أن خرجت وي سو آخر البطلات المتوجات باللقب.

وتقام اليوم مباريات الدور قبل النهائي للبطولة التي يسدل الستار عنها غداً وعمدت اللجنة المنظمة أن يكون الختام كرنفالياً وتتوج فيه بطلات الفردي والزوجي إلى جانب تتويج بطلات البطولة المحلية من الجنسين ولمختلف الأعمار.

من جانبه، أعرب خلف الحبتور، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عن سعادته البالغة بما حققته البطولة من نجاحات، مشيداً بالنسخة العشرين التي وصفها بالتفرد والتميز حيث حظيت بمشاركة 97 لاعبة بينهن عدد كبير من اللاعبات الموهوبات اللاتي يشققن طريقهن بثبات وقوة في عالم التنس.

وقال: تحدي الحبتور من البطولات العالمية التي يشار إليها بالبنان وباتت محطة لكل اللاعبات اللاتي يعتبرنها بطولة أساسية للعبور إلى العالمية، ويكفي أن اللجنة المنظمة أصبحت في حيرة عند وضع جدول المباريات ومن سيلعب على الملعب الرئيسي لأن جميع اللاعبات يتمتعن بمستوى رائع. وأشاد الحبتور بالحضور الجماهير مثنياً على فكرة إقامة البطولات المحلية التي ستزيد من تفاعل محبي وعشاق وممارسي اللعبة بالدولة وتخلق أجواء من التنافس المثير.

ويبلغ إجمالي جوائز البطولة تصل إلى 100 ألف دولار تنال منها بطلة الفردي أكثر من 55 ألف درهم وتحصل الوصيفة على نحو 30 ألف درهم.

يذكر أن النسخة الحالية تشهد مشاركة 6 حكام كرسي دوليين بينهم 4 رجال هم الأميركي وليد سمعان والمصري هيثم غزالي والإيراني علي كاتبي وهو يحمل الشارة الفضية والحكم الأول في آسيا والروسي ألكسي كوزورنسكي إلى جانب سيدتين من كازاخستان هن جوليا أجناتيشنكو ومواطنتها ميرا كوكييفا.

كما يشارك 25 حكماً لمراقبة الخطوط و40 ملتقطاً للكرات ومن بين حكام الخطوط ثلاثة من العراق يشاركون للعام الثاني على التوالي، وهم فيصل القصاب وعلي كاظم وهاشم محسن.