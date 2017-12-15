مبارزة «أم كيه» في مجمع ند الشبا

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم في صالة مجمع ند الشبا الرياضي، منافسات بطولة «أم كيه» الدولية للمبارزة «سلاح الشيش» التي تنظيمها أكاديمية «أم كيه» للمبارزة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واتحاد اللعبة على مدار يومين، بمشاركة نخبة من نجوم العالم.

وأوضح المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد المبارزة في مؤتمر صحفي عقد أمس، أن النسخة السادسة من البطولة تجمع باقة من الأسماء العالمية.. مثنياً على الترتيبات التي تليق بهذه البطولة، متوجهاً بالشكر للجنة المنظمة والداعمين للحدث.

وأشار إلى أن مجلس دبي الرياضي والاتحاد يعملان معاً في هذا الحدث الكبير والمهم لإبراز الوجه المشرق لرياضة المبارزة التي تتطور بخطوات متواصلة في الإمارات، كما يساهم الحدث في انتشارها ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن في المستوى الإقليمي والعالمي أيضاً.

ومن جانبه، ذكر ميخائيل كوزيف مؤسس ومدير أكاديمية أم كيه للمبارزة، أن البطولة تحولت من رؤية إلى حقيقة، وأكدت أن الأحلام يمكن أن تصبح يوما ما حقيقة وما انطلق قبل 6 أعوام كبطولة صغيرة بعزيمة كبيرة أصبح اليوم حدثاً رائداً على مستوى رياضة المبارزة في الإمارات، وأضاف: العام الماضي شهد مشاركة 150 مبارزا من 37 دولة، وبنسخة العام الحالي يتوقع أن يزيد العدد.

وكشفت اللجنة المنظمة عن مشاركة العديد من الأسماء اللامعة من أصحاب الإنجازات العالمية والأولمبية، ومنهم الأستوني نيكولاي نوفوسولوف بطل العالم مرتين ومواطنته جوليا بيلاجيفا المصنفة الأولى عالميا على مستوى السيدات حاليا، وكذلك الرومانية آنا ماريا بوبيسكو حامل لقب النسخة السابقة من البطولة والفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وغيرهم من النجوم، وستكون التونسية إيناس البوبكري أبرز ممثلي المبارزة العربية في البطولة.