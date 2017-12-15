«باثواي تو أونر» يتحدى الأقوياء في «مزارع شادويل»

محمد حسن (دبي)
يستضيف مضمار جبل علي ظهر اليوم حفل سباقه الرابع لهذا الموسم، والذي يحمل اسم «بر دبي»، بمشاركة 79 خيلاً، تتنافس على مدى أشواط الحفل الستة، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 480 ألف درهم.
وخصص الشوط الأول لمسافة 1950 متراً على لقب سباق شادويل، البالغ جائزته 75 ألف درهم، وتشارك فيه 16 خيلاً، أبرزها «أصلان» الذي يسعى للعودة إلى حلبة الفائزين، بعد أن احتل المركز الثاني في آخر مشاركة، ومن أبرز المنافسين «أنتولد سيكريت» و«هيرالديك» و«هاوكر»، و«ائتلاف» الذي يحمل أعلى الأوزان، بجانب «أنتنس إيفورت».
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وخصص شوط الختام لمسافة 1600 متر على لقب شادويل البالغ جائزته المالية 65 ألف درهم، ويشهد مشاركة خيول جودلفين عبر المهر «بيرفكت سنس»، بإشراف سعيد بن سرور الذي أسرجه ليحرز المركز الثالث هنا في افتتاح الموسم، وهناك القادم الجديد أيضاً «أوكوير» الذي سبق وأن حل ثالثاً على المسافة ذاتها خارج الدولة، و«شيركيس فيرو» عقب حلوله ثالثاً هنا، و«دبي ثندر» الذي ظهر بمستوى رائع في العين. وترعي بطولة دبي الدولية للجواد العربي، مسابقة أفضل الخيول مظهراً بواقع 1000 درهم، تمنح لسايس الخيل الفائز بالمسابقة في كل شوط من الأشواط الستة.وخصص مبلغ 60 ألف درهم جوائز مالية لترشيحات الجمهور في سباق «بر دبي»، منها 20 ألف درهم، وبواقع 3 آلاف درهم للترشيحات في كل شوط من الأشواط عدا الشوط الثالث (الرئيس) بجائزة مقدارها 5 آلاف درهم، هذا بالإضافة إلى الجائزة المالية الكبرى بقيمة 40 ألف درهم.