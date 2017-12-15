«باثواي تو أونر» يتحدى الأقوياء في «مزارع شادويل»

محمد حسن (دبي)

يستضيف مضمار جبل علي ظهر اليوم حفل سباقه الرابع لهذا الموسم، والذي يحمل اسم «بر دبي»، بمشاركة 79 خيلاً، تتنافس على مدى أشواط الحفل الستة، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 480 ألف درهم.

وخصص الشوط الأول لمسافة 1950 متراً على لقب سباق شادويل، البالغ جائزته 75 ألف درهم، وتشارك فيه 16 خيلاً، أبرزها «أصلان» الذي يسعى للعودة إلى حلبة الفائزين، بعد أن احتل المركز الثاني في آخر مشاركة، ومن أبرز المنافسين «أنتولد سيكريت» و«هيرالديك» و«هاوكر»، و«ائتلاف» الذي يحمل أعلى الأوزان، بجانب «أنتنس إيفورت».

وخصص الشوط الثاني لمسافة 1800 متر على لقب جامعة زايد، البالغ جائزته 90 ألف درهم، وتشارك فيه 10 خيول، ويتصدر الترشيحات «تريدسمان» الذي حقق فوزاً كاسحاً بأكثر من خمسة أطوال هنا في مشاركته الماضية، وهناك «فلاشي» و«سنابر» الذي حل ثانياً، ورفيقه «جاليه» الفائز على المسافة ذاتها قبل شهر، و«روثنبيرج» الفائز بميدان، و«تايد رايز» الذي سبق له الفوز هنا، و«جافروش» الفائز هنا أيضاً على المسافة نفسها. وخصص الشوط الثالث لمسافة 1400 متر على لقب مزرعة شادويل، البالغ جائزته 95 ألف درهم، وتشارك فيه نخبة من الخيول، أبرزها «باثواي تو أونر» الفائز في أبوظبي، الذي يتحدى الأقوياء، وينافسه «آرمي بوليتين» المشارك في السباقات المصنفة، وهناك أيضاً ممثل إسطبلات جبل علي «فاينال ريكوننج» علماً بأنه اختيار فارس الإسطبل، رفيقه «قبول» حل وصيفاً هنا على المسافة.وخصص الشوط الرابع لمسافة 1200 متر على لقب سباق ديرنزتاون البالغ جائزته 80 ألف درهم، ومن أبرز المنافسين المهر «هايلاين» الذي يسعى لإنجاز فوزه الأول لهذا الموسم، عقب حلوله ثانياً في أول ظهور له هذا الموسم، وينافسه كل من «ليبيان بيس» و«ستيل لايف».وهناك «حمورابي» الذي خسر بصعوبة على المسافة، و«شيلونج» الفائز على المسافة ذاتها في افتتاح الموسم، ومن أبرز المنافسين الآخرين نجد «أولوايز ويلكم».وخصص الشوط الخامس لمسافة 1600 متر على لقب الجامعة الأميركية بالشارقة، البالغ جائزته 75 ألف درهم، ومن أبرز المنافسين «محارب» الذي خسر بفارق عنق على مسافة أقصر، و«هيرناو» وصيف «تريدسمان» و«جينتشي» الذي أحرز المركز الثاني في الشارقة، والنجم «تباكو».

وخصص شوط الختام لمسافة 1600 متر على لقب شادويل البالغ جائزته المالية 65 ألف درهم، ويشهد مشاركة خيول جودلفين عبر المهر «بيرفكت سنس»، بإشراف سعيد بن سرور الذي أسرجه ليحرز المركز الثالث هنا في افتتاح الموسم، وهناك القادم الجديد أيضاً «أوكوير» الذي سبق وأن حل ثالثاً على المسافة ذاتها خارج الدولة، و«شيركيس فيرو» عقب حلوله ثالثاً هنا، و«دبي ثندر» الذي ظهر بمستوى رائع في العين. وترعي بطولة دبي الدولية للجواد العربي، مسابقة أفضل الخيول مظهراً بواقع 1000 درهم، تمنح لسايس الخيل الفائز بالمسابقة في كل شوط من الأشواط الستة.وخصص مبلغ 60 ألف درهم جوائز مالية لترشيحات الجمهور في سباق «بر دبي»، منها 20 ألف درهم، وبواقع 3 آلاف درهم للترشيحات في كل شوط من الأشواط عدا الشوط الثالث (الرئيس) بجائزة مقدارها 5 آلاف درهم، هذا بالإضافة إلى الجائزة المالية الكبرى بقيمة 40 ألف درهم.