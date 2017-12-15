حمد بن دلموك يحتفظ بلقب كأس جميرا للقدرة

محمد حسن (دبي)

احتفظ الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم بلقب كأس جميرا للقدرة للسنة الثانية على التوالي، بعد أن انتزع لقب نسخة هذا العام من السباق الذي أقيم أمس بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 205 فرسان يمثلون مختلف إسطبلات وأنديه الفروسية بالدولة.

وتمكن الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم من تحقيق اللقب على صهوة الجواد «الفاتن» من إسطبلات «ام 7» قاطعاً المسافة الكلية بزمن قدره 4:30:53 ساعة وبمعدل سرعة بلغ في المرحلة النهائية 28.67 كلم/‏‏ساعة.

ونظم السباق نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية، ورصدت جوائز قيمة للفائزين تمثلت في سيارة للخمسة الأوائل، بينما ينال أصحاب المراكز من السادس حتى العشرين جوائز نقدية قيمة.

وحل في المركز الثاني بفارق ثانية الفارسة الأيرلندية آمي لويس على صهوة «اريفيدرسي» من إسطبلات البراري قاطعة المسافة بزمن قدره 4:30:54 ساعة، فيما حل ثالثاً الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم على صهوة «الباز» من إسطبلات «إم 7» بزمن قدره 4:32:25 ساعة.