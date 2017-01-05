ترشيح 9 عروض للمشاركة في أيام الشارقة المسرحية

الشارقة (الاتحاد)

عقدت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان أيام الشارقة المسرحية، أمس الأول، اجتماعاً لاستعراض طلبات الفرق المشاركة وانتقاء لجنة «المشاهدة والاختيار».

ترأس الاجتماع أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح في الدائرة الثقافية بالشارقة ومدير المهرجان، وحضره الأعضاء أحمد الجسمي ومحمد جمال ويحيى الحاج وعبد الله راشد.

وثمن الاجتماع التزام الفرق التي تقدمت للمشاركة باستكمال لوازم ملفاتها في المواعيد المحددة، وبعد معاينة ملفات العروض المتقدمة، ووقع الاختيار على عروض المسارح التالية: مسرح الشارقة الوطني، جمعية الشارقة للفنون (المسرح الحديث)، جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، جمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح، مسرح دبي الأهلي، مسرح رأس الخيمة الوطني، جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، مسرح الفجيرة، مسرح أبوظبي.

وبخصوص «لجنة المشاهدة والاختيار»، فتبدأ مشاهدتها الأولية لأعمال الفرق في 25 يناير المقبل. وفي هذه الزيارة التمهيدية يقتصر عمل اللجنة على معاينة عامة للعروض وإبداء الملاحظات إن وجدت حول عناصرها التقنية والجمالية بما يضمن الجودة الفنية.

وفي 25 فبراير تبدأ في الزيارة الثانية، وخلالها تعاين اللجنة التعديلات التي أجرتها الفرق المسرحية عملاً بملاحظات الزيارة الأولى، ومن ثم تنتقي العروض المستوفية لشروط المشاركة في «الأيام» وتستبعد التي لا ترقى للمشاركة، كما تفرز العروض المختارة بين فئتي «داخل المسابقة» و«خارج المسابقة»، وتلتزم الفرقة المسرحية المختارة للمشاركة بتقديم صيغة العرض المجازة من اللجنة، من دون زيادة أو نقصان.

وتضم لجنة مشاهدة واختيار عروض الدورة الجديدة: خليفة التخلوفة، والرشيد أحمد عيسى، وغنام غنام، ومحمد سعيد السلطي، ويحيى الحاج.

جدير بالذكر، أنه يجب أن يتكون ثلثا فريق العمل الفني من أعضاء الفرقة المشاركة نفسها، وتلزم الفرق المسرحية المشاركة بالمهرجان بتزويد اللجنة العليا المنظمة بإثباتات ومستندات تؤكد ذلك. وتستشار جمعية المسرحيين في الإمارات في إقرار مشاركة الفرقة من عدمها، فيما يتعلق بهذا البند.