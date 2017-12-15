17 ميدالية حصاد «أصحاب الهمم» في «بارالمبية» آسيا

أسامة أحمد (دبي)

17 ميدالية ملونة «9 ذهب» و«5 فضة» و3 «برونز» هي حصاد منتخبنا في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب التي اختتمت أمس الأول بنادي دبي لأصحاب الهمم.

وكان أبطالنا قد أضافوا في اليوم الختامي للدورة 8 ميداليات عن طريق علي عباس الذي نال ذهبية دفع الجلة، وأحمد جاسم ذهبية سباق 400 متر، فيما حلق عبد الله الغافري بذهبية سباق 400 متر، وتوجت ذكرى الكعبي بذهبية دفع الجلة، وأحرز حميد البلوشي فضية 400 متر، ونالت شيخة سلطان فضية دفع الجلة، وحصدت شمة سلطان برونزيتي رمي القرص ودفع الجلة.

ويعد الإنجاز الذي حققه منتخبنا في هذه الدورة، هو الأكبر في تاريخ مشاركات «أصحاب الهمم» في «بارالمبية» الشباب التي أقيمت أولى نسخها في طوكيو باليابان عام 2009، والنسخة الثانية التي أقيمت بالعاصمة الماليزيا كوالالمبور 2013.

وحل المنتخب الياباني في المركز الأول بـ 98 ميدالية، منها 43 ذهبية، و29 فضية، و26 برونزية، بينما جاء منتخبنا في المركز العاشر، وعلى صعيد الترتيب الخليجي حل منتخبنا وصيفاً برصيد 17 ميدالية، بعد السعودية الذي تصدر برصيد 16 ميدالية، وبفارق الميداليات الذهبية عن منتخبنا.