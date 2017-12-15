كأس آل مكتوم للتجديف في «نخلة حميرا»

دبي (الاتحاد)

تحتضن مياه جزيرة نخلة جميرا اليوم منافسات شوط سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، أغلى بطولات موسم التجديف التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في موسم 2016-2017.

ويحمل السباق رقم النسخة 21 مما يدل على عراقة الحدث ومدى اهتمام وحرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على تطوير الموروث الحضاري، حيث ظل الحدث كموعد ثابت ينتظره محبو رياضة التجديف كل عام؛ لأنه يعتبر بطولة ذات مذاق خاص ومتفرد.

وينطلق السباق عند الثالثة عصراً من عمق جزيرة نخلة جميرا باتجاه خط النهاية قبالة الميناء السياحي في المسار المعتاد، والذي أقيمت عليه جميع سباقات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً في الموسم الحالي والمواسم الماضية، حيث يبلغ طول المسافة 3 كلم.

ويشارك في السباق أفضل 25 قارباً في منافسات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والتي اشتملت 3 جولات، تم بعدها إعلان المتأهلين حسب نتائج القوارب وموقفها في الترتيب العام للبطولة، وهو التقليد الذي درجت عليه اللجنة المنظمة في النادي منذ سنوات.