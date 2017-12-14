نجما البيسبول تيرنر وأتلي في دبي

دبي (الاتحاد)

استضافت طيران الإمارات التي ترعى فريق «لوس أنجلوس دودجرز» للبيسبول في مقرها الرئيس بدبي، نجمي الفريق واللعبة جستن تيرنر وتشيس أتلي، وذلك في إطار جهود تطوير اللعبة في الإمارات والمنطقة.

وكانت طيران الإمارات وفريق «لوس أنجلوس دودجرز» قد أعلنا في العام الماضي عن رعاية بطولة دبي للناشئين «دبي ليتل ليج أول ستار ترافيل تيمز» التي تحمل الآن اسم بطولة «دبي دودجرز».

وبموجب هذه الرعاية، تقدم طيران الإمارات وفريق لوس أنجلوس دودجرز، الدعم وتوفر التجهيزات والزي لدعم مواهب المشاركين في دوري دبي للناشئين «دبي ليتل ليج»، الذين يزيد عددهم الآن على 700 في مختلف الفئات، وقد أثمر الدعم نتائج إيجابية عدة حتى الآن، فقد أصبح دوري دبي للناشئين محطة لتطوير المواهب، وفتح الباب أمام أعداد كبيرة من الطلبة لممارسة اللعبة في المدارس، ممهداً بذلك الطريق لإطلاق دوري محلي للمحترفين في الإمارات.

وسوف يشرف جستن تيرنر وتشيس أتلي اليوم على حصة تدريبية للأطفال من أجل تعليمهم بعض مهارات اللعبة، يلي ذلك توقيع أوتوجرافات، والتقاط الصور مع النجمين.

كما سيزور النجمان أكاديمية الكريكيت للإطلاع على أداء منتخبنا، وسيشاركان في لعب استعراضي مع أعضاء الفريق.