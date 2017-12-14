سباق الشراع التراثي على مياه كورنيش أبوظبي

مصطفى الديب (أبوظبي)

يقام على كورنيش أبوظبي اليوم سباق مهرجان زايد التراثي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، وينظم السباق نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، بهدف المشاركة في هذا المحفل التراثي الوطني الكبير.

وأعلن النادي عن فتح باب التسجيل للسباق منذ فترة وتم إغلاق قوائم التسجيل أمس، ورصد النادي مجموعة من الجوائز المالية للفائزين بهدف تحفيز المشاركين على تقديم سباق مميز كعادة السباقات التي ينظمها النادي.

وعقد النادي مجموعة من الاجتماعات مع الجهات الحكومية التي تساعد في تنظيم الأحداث التي ينظمها النادي، وأكد ماجد عتيق المهيري أن تنظيم هذا السباق يأتي في إطار المشاركة في الأحداث الوطنية التراثية الكبيرة.

وقال: مهرجان زايد التراثي حدث يمس روح الوطن خاصة وأنه يعج بالأحداث التراثية الفعالية التي يعشقها الكبير والصغير، ومن الواجب الوطني المشاركة في مثل هذا الحدث.

وأضاف: فئة 22 قدماً من الفئات التي يعتز بها الجميع لاسيما وأنها معنية بالنشء الصغير الذي نسعى إلى ممارسته تراث الوطن منذ الصغر.

‫وتابع: يحرص البحارة منذ بداية الموسم على التواجد في السباقات المختلفة ولذلك كان الإقبال كبيراً من البحارة من مختلف أنحاء الدولة للمشاركة في السباق، والسعي نحو إحراز اللقب خصوصا في ظل الصراع الدائر على صدارة الترتيب العام لهذه الفئة، مشيراً إلى أن النادي استعد بشكل جيد من أجل إخراج الحدث بالشكل اللائق خاصة وأنه يقام بمناسبة مميزة تخص التراث الوطني الأصيل.‬‬

وطالب المهيري البحارة بالالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للسباق كعادة جميع السباقات التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، لافتاً إلى أن السباقات الماضية التي أقيمت منذ بداية الموسم شهدت التزاماً كبيراً من المشاركين مما ساهم في نجاح تلك السباقات، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في سباق اليوم على تقديم أفضل أداء في ظل منافسة شريفة بين الجميع.‬‬