لوبيز بطل النجمة الواحدة لقدرة «بروتوكول بوذيب»

أبوظبي (الاتحاد)

توج الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، أمس في إسطبلات قرية بوذيب للفروسية بمنطقة الختم، الفائزين بسباق اليوم الأول من فعاليات كأسيهما للقدرة الذي تنظمه القرية التابعة لنادي تراث الإمارات بالتعاون مع اتحاد الفروسية، وبرعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، وتستمر حتى اليوم، بمشاركة عشرات الفرسان والفارسات من عدد كبير من إسطبلات الدولة العامة والخاصة.

وتم تكريم الفائزين في السباق التأهيلي الدولي «نجمة واحدة» لمسافة 80.3 كلم، أهم المنافسات، وذلك بحضور سنان أحمد المهيري المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات، وقد أتى السباق على ثلاث مراحل، وبمشاركة 19 فارساً وفارسة، حيث فاز في السباق وفقاً لبروتوكول بوذيب بالمركز الأول الفارس جوناتا لوبيز من على صهوة الجواد «سبب» من إسطبلات الكمدة، وحل في المركز الثاني الفارس لاكسمان سنج على صهوة الجواد «روبيسيا أورجاني» من إسطبلات إعمار، فيما حل الفارس محمد كوران على صهوة الجواد «جيهال بارك» من إسطبلات الشندغة بالمركز الثالث.

ووفقاً لقوانين الاتحاد الدولي للفروسية، حل الفارس محمد كوران على صهوة الجواد «جيهال بارك» من إسطبلات الشندغة في المرتبة الأولى، وأتى الفارس «لاكسمان سنج» على صهوة الجواد «روبيسيا أورجاني» من إسطبلات إعمار بالمركز الثاني، فيما حل ثالثاً الفارس «جوناتا لوبيز» على صهوة الجواد «سبب» من إسطبلات الكمدة، كما تأهل عدد كبير من الفرسان في السباق التأهيلي لمسافة 80.47 كلم، والذي تم على ثلاث مراحل أيضاً وشارك فيه 97 فارساً وفارسة.

حضر الفعاليات عبدالله محمد جابر المحيربي المدير التنفيذي للخدمات المساندة، ومنصور سعيد عمهي المنصوري نائب سمو مدير عام مركز سلطان بن زايد، وأحمد عادل عبد الرازق مستشار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان لشؤون الفروسية، وعدد من المسؤولين في كل من النادي واتحاد الفروسية، إلى جانب ممثلي الإسطبلات والأندية المشاركة في السباق وجمهور غفير من محبي سباقات القدرة.