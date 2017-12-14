«هاتريك دومبيا» يقود سبورتنج لشبونة لدور الثمانية

لشبونة (د ب أ)

سجل المهاجم الإيفواري سيدو دومبيا ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود سبورتنج لشبونة إلى دور الثمانية في بطولة كأس البرتغال، بفوز ساحق 4/ صفر على فيلافيردينس في دور الستة عشر للبطولة.

كما تأهلت فرق موريرينسي وديسبورتيفو أفيس وفارنزي إلى دور الثمانية للبطولة بفوزها في مباريات دور الستة عشر.

وسجل دومبيا أهدافه الثلاثة في الدقائق 44 و64 و76، فيما أحرز جيلسون مارتينز الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 88.

واحتاج موريرينسي إلى ركلات الترجيح من أجل حسم تأهله بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2/ 2 مع ضيفه سانتا كلارا.

وكان سانتا كلارا البادئ بالتسجيل عن طريق أسامة رشيد من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة، ورد موريرنسي بهدفين سجلهما أنطونيو خوسيه بينيرو ومحمد أبرهون في الدقيقتين 34 و53.

وانتزع تياجو سانتانا هدف التعادل للضيوف في نهاية الوقت الأصلي ليدفع باللقاء إلى الوقت الإضافي الذي استمر فيه التعادل ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي حسمت التأهل لصالح موريرينسي بفوزه 6/ 5 في ركلات الترجيح.

وسحق ديسبورتيفو ألافيس مضيفه يونياو بخمسة أهداف سجلها أميلتون دا سيلفا (هاتريك) في الدقائق 34 و49 و60 وباولو ماتشادو ورودريجو ديفيندي في الدقيقتين 19 من ضربة جزاء و45.

وتغلب فارنزي على مضيفه براينيس بهدف نظيف سجله فابريزيو إيسيدورو في الدقيقة 23.