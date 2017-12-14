ميلان يواجه إنتر في ربع نهائي الكأس

روما (أ ف ب)
بلغ فيورنتينا الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ايطاليا للمرة الخامسة في المواسم الستة الأخيرة، وذلك بفوزه القاتل على ضيفه سمبدوريا 3-2 على ملعب «ارتيميو فرانكي» في مباراة سجلت خلالها ثلاث ركلات جزاء.
ويدين فيورنتينا الذي توج بلقب المسابقة للمرة الأخيرة عام 2001، بتأهله الى الفرنسي جوردان فيريتو، إذ سجل هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، الذي استهله فريقه بشكل مثالي، بعد افتتاحه التسجيل منذ الدقيقة الثانية عبر السنغالي كوما بابكر.
|
وكانت ركلة الجزاء الثالثة والأخيرة حاسمة في تحديد هوية الفائز، ونفذت في الدقيقة الأخيرة عبر فيريتو.
|
وسيتواجه انتر في ربع النهائي مع جاره اللدود ميلان الذي حقق فوزه الثاني على التوالي في رابع مباراة له بقيادة مدربه الجديد لاعب وسطه السابق جينارو جاتوزو، وجاء على حساب ضيفه هيلاس فيرونا بنتيجة كبيرة 3-صفر.
وسجل أهداف ميلان الذي استعان بجاتوزو بدلا من فينتشنزو مونتيلا، الإسباني خيسوس سوسو (22) واليسيو رومانيولي (30) وباتريك كوتروني (55).