ميلان يواجه إنتر في ربع نهائي الكأس

روما (أ ف ب)

بلغ فيورنتينا الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ايطاليا للمرة الخامسة في المواسم الستة الأخيرة، وذلك بفوزه القاتل على ضيفه سمبدوريا 3-2 على ملعب «ارتيميو فرانكي» في مباراة سجلت خلالها ثلاث ركلات جزاء.

ويدين فيورنتينا الذي توج بلقب المسابقة للمرة الأخيرة عام 2001، بتأهله الى الفرنسي جوردان فيريتو، إذ سجل هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، الذي استهله فريقه بشكل مثالي، بعد افتتاحه التسجيل منذ الدقيقة الثانية عبر السنغالي كوما بابكر.

ودخل الفريقان الى استراحة الشوطين، وهما على المسافة ذاتها، بعدما أدرك الضيوف التعادل في الدقيقة 39 بواسطة الباراجوياني ادجار باريتو، لكن فيريتو أعاد فيورنتينا الى المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 59، قبل أن يعيد الأوروجوياني جاستون راميريز اللقاء الى نقطة الصفر بإدراكه التعادل من ركلة جزاء أيضاً (77).

وكانت ركلة الجزاء الثالثة والأخيرة حاسمة في تحديد هوية الفائز، ونفذت في الدقيقة الأخيرة عبر فيريتو.

ولحق «فيولا» بانتر ميلان الذي تأهل بفوزه الصعب جدا على بوردينوني من الدرجة الثالثة 5-4 بركلات الترجيح، بعد تعادلهما سلبا في الوقتين الأصلي والإضافي.

وسيتواجه انتر في ربع النهائي مع جاره اللدود ميلان الذي حقق فوزه الثاني على التوالي في رابع مباراة له بقيادة مدربه الجديد لاعب وسطه السابق جينارو جاتوزو، وجاء على حساب ضيفه هيلاس فيرونا بنتيجة كبيرة 3-صفر.

وسجل أهداف ميلان الذي استعان بجاتوزو بدلا من فينتشنزو مونتيلا، الإسباني خيسوس سوسو (22) واليسيو رومانيولي (30) وباتريك كوتروني (55).