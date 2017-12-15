«البايرن» يواصل القبض على الصدارة

برلين (رويترز)

أحرز روبرت ليفاندوفسكي متصدر قائمة هدافي دوري الدرجة الأولى الألماني هدفه 15 هذا الموسم في المسابقة، ليقود بايرن ميونيخ المتوتر للفوز 1-صفر على كولونيا متذيل الترتيب، والابتعاد بتسع نقاط في الصدارة. وعانى بطل ألمانيا للوصول إلى مستواه المعهود، لكنه فعل ما يكفي ليرتفع رصيده إلى 38 نقطة.

ويتقدم بايرن بتسع نقاط عن شالكه الذي فاز 3-2 على أوجسبورج، ليمدد سجله الخالي من الهزيمة في الدوري إلى عشر مباريات.

وقال يوب هاينكس مدرب بايرن: «عانينا كثيراً الليلة. لكن رغم ذلك نستطيع الفوز بمباريات مثل هذه. يجب أن نلعب بسرعة أكبر وبحماس وبحيوية وبضغط أفضل. كل ذلك احتاج إلى كثير من الوقت لنفعله».

وفي شوط أول سيطر عليه بايرن تماماً، حصل الفريق على العديد من الفرص عبر توماس مولر وليفاندوفسكي، لكنه فشل في هز شباك كولونيا.