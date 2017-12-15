عادل صقر: جاهز للتحدي أمام العروبة

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

يعود عادل صقر، نجم فريق خورفكان إلى المشاركة مع فريقه في دوري الدرجة الأولى، بعد غياب نحو 83 يوماً منذ آخر ظهور له مع الفريق أمام اتحاد كلباء في الجولة الأولى من الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، والتي شهدت تعرضه للإصابة في الغضروف، وهو ما استدعى إجراء عملية جراحية في مستشفى «هيلث بوينت» في أبوظبي، لمساعدته على الشفاء، والعودة إلى صفوف الفريق في المرحلة المقبلة من الموسم الحالي.

وقال عادل صقر، إنه جاهز لخوض التحدي المرتقب مساء اليوم ضمن الجولة السادسة أمام العروبة، بعد مرحلة التأهيل التي خضع لها في الفترة الماضية مع الجهاز الطبي بالنادي، خصوصاً أنه يشعر بارتفاع مستوى جاهزيته البدنية للدخول ضمن خيارات المدرب بدر صالح، وقال في الوقت نفسه، إن الفوز على فريقي الحمرية ومسافي في الجولتين الماضيتين، يمهد الطريق لتعزيز دوافعهم للعودة من ملعب العروبة بالعلامة الكاملة رغم صعوبة المهمة أمام فريق جيد، وهو ما يرجح التوقعات بارتفاع مستوى الندية بين الفريقين لحصد النقاط الثلاث في هذه المرحلة المهمة من الدوري.

وأضاف: «أتمنى أن يكون وجودي مع الفريق في لقاء اليوم«فأل خير»، والجرعة المعنوية التي حصلت عليها من إدارة النادي والمدرب بدر صالح تمنحني الدافع لمضاعفة جهودي ضمن التشكيلة الأساسية، لأننا نسعى لتأكيد حضورنا القوي في المنافسة، ومتابعة النتائج الإيجابية مع المدرب بدر صالح الذي قام بدور كبير في تهيئة الأجواء أمام اللاعبين لخوض التحدي الذي ينتظرنا في الدوري».