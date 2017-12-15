«السماوي» يتطلع للنقطة 14 أمام مصفوت

فيصل النقبي ( الفجيرة )

حالة جديدة تشهدها ملاعب مباريات الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى التي ستنطلق مساء اليوم، حيث قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة إقامة جميع مباريات الجولة اليوم، وذلك من أجل إفساح المجال لجماهير الدولة لحضور نهائي كأس العالم للأندية المقام في الإمارات غداً.

حيث تقام 5 مباريات في الساعة 4.40 دقيقة، حيث يلتقي رأس الخيمة مع الحمرية، ودبا الحصن مع العربي، والعروبة مع خورفكان، ومسافي مع الفجيرة، واتحاد كلباء مع الذيد، بينما يقام لقاء بني ياس مع مصفوت في الساعة 4.50 دقيقة على استاد الشامخة في أبوظبي.

وتتجه الأنظار ناحية استاد الشامخة، حيث يستضيف السماوي فريق مصفوت في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، فالسماوي يطمح إلى مواصلة الحفاظ على الصدارة للأسبوع الثالث على التوالي، والوصول للنقطة 14، كما أنه يتطلع إلى مواصلة النتائج الإيجابية بعد فوزه الكبير على العربي بالجولة الماضية، ويدرك الصربي جوران مدرب السماوي أهمية النقاط الثلاث، خاصة أن منافسه يحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط، ويأمل في الفوز للوصول للنقطة العاشرة، بعد أن حقق الانتصار على رأس الخيمة في الجولة السابقة بثلاثة أهداف لهدفين.

وفي استاد مسافي يحل الذئاب بقيادة مارادونا ضيوفاً على مسافي في مواجهة قوية للفريقين، وخاصة من جانب الضيوف الذين يحتلون المركز الثاني بالمسابقة، وبفارق الأهداف عن بني ياس بعد أن حقق الذئاب فوزاً مستحقاً على النمور بالجولة الماضية بهدف أحمد الحفيتي.