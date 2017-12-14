الخطيب يهنئ الجزيرة

القاهرة (د ب أ)

يصل اليوم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري إلى أبوظبي، لحضور المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها غداً بين ريال مدريد الإسباني، وجريميو البرازيلي.

يأتي سفر الخطيب بناء على دعوة من اللجنة المنظمة، والتي حرصت على وجود الخطيب في هذه المناسبة، خاصة أنه من الشخصيات المرموقة بالوطن العربي.

وقدم رئيس الأهلي التهنئة إلى الجزيرة، مشيداً بأداء الفريق في مباراة ريال مدريد، مؤكداً أن الأداء أمام الريال، ينبغي ألا ينسينا الأداء في مواجهة أوكلاند وأوراوا، رغم افتقار الفريق لخبرة تلك البطولات، وقال: مدرب الفريق الجزراوي، وفق في التعامل مع المباراة، من خلال تحرير اللاعبين من الضغوط، لذا وجدنا الفريق يلعب بأريحية بعد ربع ساعة، مع الالتزام بخطة المباراة.