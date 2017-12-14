النهائي في «آرينا»

عبد الله القواسمة (أبوظبي)

كشف مسؤولو فريق نادي جريميو البرازيلي، عن عرض المباراة النهائية لكأس العالم للأندية عبر شاشة عملاقة في ملعبه «آرينا دي جريميو» في البرازيل، مع البدء ببيع التذاكر للجماهير الراغبة بحضور المباراة، في أجواء مماثلة لما قام به الفريق خلال نهائي كأس ليبرتادوريس الشهر الماضي.

وحظيت الخطوة التي قام بها جريميو بنجاح كبير الشهر الماضي، حينما فتح أبواب ملعبه للجماهير، لمشاهدة مباراة نهائي ليبرتادوريس عبر نفس الشاشة. وحدد النادي سعر تذاكر الدخول بـ 20 و50 ريالاً برازيلياً، وانطلقت المبيعات أمس الأول، وسط إقبال من الجماهير، لحضور المباراة على الشاشة عملاقة يبلغ حجمها 20 X 11 مترا، وهو ما يسهم في الترويج لمونديال أبوظبي.