الجيش اليمني يقترب من السيطرة على ميدي

عقيل الحلالي (صنعاء)

قال الجيش اليمني إن قواته المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية اقتربت من إحكام سيطرتها على مدينة ميدي الساحلية بمحافظة حجة (شمال غرب) بعد تحريره، السبت الماضي، ثلاثة مواقع استراتيجية جنوب شرق المدينة التي تبعد 181 كيلومتراً عن شمال غرب صنعاء. وذكر بيان صادر عن المنطقة الخامسة بالجيش أن القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي سيطرت على مواقع التبة الخضراء وأبو القيادة ومنطقة الحوض، وهي مواقع استراتيجية في جنوب شرق مدينة ميدي، مشيراً إلى أن عملية تحرير هذه المواقع تمت بعد مواجهات مسلحة ضد ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية أسفرت عن مصرع 24 من عناصر الميليشيات وأسر آخرين، واستعادة العديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي كانت بحوزة الانقلابيين. وأضاف البيان أن الجيش الوطني بعد هذه الانتصارات يكون «قد اقترب من إحكام السيطرة على ميدي» الميناء الاستراتيجي القريب من حدود السعودية.

ومنذ انتزاعها السيطرة على ميناء ميدي أواخر عام 2015، تقاتل القوات الحكومية لاستعادة كامل أجزاء المدينة الساحلية البالغ مساحتها 60.95 كيلومتر مربع.

وقال العميد منصور الزافني، قائد محور ميدي بالجيش اليمني، إن قوات الجيش تسيطر على ميناء وكورنيش ميدي، وتطوق المدينة من جميع الجهات باستثناء الجهة الجنوبية المنفذ الوحيد لميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية. وأضاف في تصريح لقناة الحدث العربية «نبعد عن حدود السعودية أكثر من 12 كيلومتراً»، لافتا إلى أن الحوثيين وحلفاءهم يقاتلون لاستعادة ميناء ميدي باعتباره «شريانا رئيسيا لحصولهم على الأسلحة المهربة عبر البحر وتزودهم بها إيران»، إضافة إلى كونه معبر لعمليات التهريب إلى دول الجوار.

وأشار العميد الزافني إلى أن مدينة ميدي «بوابة اليمن»، وبتحريرها كاملة سيتمكن الجيش من استعادة مدينة حرض المجاورة من جهة الشرق قبل أن يزحف جنوباً باتجاه مدينة عبس غرب محافظة حجة وصولاً إلى محافظة الحديدة الاستراتيجية وثاني أهم موانئ البلاد. وكان رئيس هيئة الإركان العامة بالجيش اليمني، اللواء الركن محمد علي المقدشي، تفقد أمس الأول القوات المرابطة في جبهة ميدي، وتعرف على جاهزيتها القتالية العالية. وأشاد المقدسي بانتصارات الجيش في ميدي، وقال إنها «ستعجل من فرحة اليمنيين»، وتدحر الانقلاب الحوثي «المشروع المدمر لطموحات الشعب اليمني».