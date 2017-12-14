الجماهير في مأزق «الحيرة اللذيذة»

عبدالله القواسمة (أبوظبي)
ربما للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم تنقسم عواطف جماهير كرة القدم على النحو، الذي شهدته المباراة التاريخية التي جمعت الجزيرة مع ريال مدريد مساء أمس الأول في نصف نهائي كأس العالم.
جماهير الإمارات من محبي ومشجعي ريال مدريد، التي كانت قد حجزت تذاكرها لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، لم تكن تتوقع قبل انطلاق البطولة أن تجمع هذه المباراة ممثل الدولة «فخر أبوظبي» مع الفريق «الملكي» لتحضر المباراة في خضم حالة من الانقسام الشديد بعواطفها، فهي من جهة تشجع بطل أوروبا، ومن جهة أخرى تشدها عواطفها نحو تشجيع الجزيرة الذي قدم في هذا الاستحقاق إنجازاً تاريخياً تخطى حدود الإعجاز.
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الأجواء التي شهدتها مباراة أمس الأول بالتأكيد لن تتكرر، وستظل عالقة في أذهان الجماهير على الدوام، إذ نجحت هذه البطولة في تقديم العديد من المشاهد التاريخية التي لم يسبق أن شهدتها، أي من النسخ السابقة، وهو الأمر الذي يسجل للإمارات وعاصمتها أبوظبي، فإلى جانب النجاح التنظيمي كانت التفاعلات الحية مع الحدث تتخطى الحدود، ويكفي الإشارة إلى أن هذه النسخة تعتبر النسخة الأولى التي تشهد بلوغ فريق إماراتي نصف النهائي، بعد تخطيه بطلي قارتي أوقيانوسيا وآسيا قبل أن يحرج بطل أوروبا.