مبخوت: خرجنا مرفوعي الرأس أمام «الميرنجي»

علي معالي (أبوظبي)

أكد علي مبخوت مهاجم الجزيرة أنه لم يلمح وقوف مبارك بوصوفة في التسلل، أثناء تمرير الكرة له، ودائماً ينظر إلى الحل الأسهل في التهديف، وموقع مبارك هو الأقرب والأفضل لهز الشباك، ولكنه وقع في مصيدة التسلل.

وقال مبخوت: «لم يكن مهماً بالنسبة لي التسجيل، بقدر أن نحقق الفوز أو نهز شباك الريال، لذلك مررت الكرة من دون تردد إلى بوصوفة، وقدمنا مباراة كبيرة أمام أفضل فريق في العالم وأظهرنا المستوى الذي يليق بالجزيرة، والكرة الإماراتية بشكل عام، وخرجنا من أمام «الميرنجي» مرفوعي الرأس، وبالفعل المباراة جاءت تاريخية في كل شيء. وأضاف: نفكر حالياً في كيفية الفوز بالمركز الثالث في المونديال، من خلال المباراة المقبلة أمام باتشوكا، وعلينا خلال الساعات المقبلة أن نستعيد عافيتنا من جديد، من خلال الحصول على راحة مناسبة، ثم نبدأ ذهنياً التركيز الأكبر، وهدفنا أصبح واضحاً ومحدداً الآن، في كيفية الحصول على المركز الثالث. وعن السبب في التوتر في أول نصف ساعة، قال: علي خصيف تحمل الضغط الكبير علينا، ولا بد أن نقدم له الشكر على ما قام به في هذه الموقعة التاريخية، وأتمنى أن يعود سريعاً للمباريات، ونسبة التركيز لدى خصيف على أعلى مستوى، وهذا هو المطلوب أمام فريق بحجم وقوة الريال. وأضاف: ما قدمناه أمام الريال يؤكد أنه لا توجد أي مشكلة، في أن نجد لاعباً إماراتياً يحترف في أوروبا، والدليل المباراة والأداء الجيد لجميع لاعبي الجزيرة.