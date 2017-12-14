صافرات الاستهجان تطارد بنزيمة من مدريد

أبوظبي (الاتحاد)
في مدريد أو في أبوظبي، تظل صافرات الاستهجان العامل المشترك للجماهير، تجاه الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني، الذي يعاني حالة نحس أمام مرمى المنافسين، جعلته العدو الأول للجماهير التي ترفض استمراره مع «الملكي»، رغم الإصرار عليه من الجهاز الفني.
وجاء قرار استبدال بنزيمة في الشوط الثاني وسط عاصفة من صافرات الاستهجان من الجماهير، التي لم تقتنع بأداء اللاعب الذي أهدر فرصاً عديدة طوال المباراة، بعضها لسوء تقديره، وأخرى لعدم قدرته على التعامل مع حارس المرمى، وثالثة جسدت النحس، حينما ارتدت كرتين من القائم، لكن رغم ذلك، فإن الجماهير عبرت عن غضبها من اللاعب في حالة مماثلة لما يعانيه حاليا في ملعب السنتياجو برنابيو في مدريد، حيث ظل بنزيمة هدفاً لصافرات الاستهجان. وما زاد الطين بلة نجاح بديله الويلزي جاريث بيل في تسجيل هدف الفوز مباشرة فور مشاركته بديلاً لبنزيمة، إذ نجح من اللمسة الأولى فيما عجز عنه بنزيمة لأكثر من 80 دقيقة.
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وجاءت هذه الظروف المتناقضة للاعب وسط أنباء صادرة من الصحف البريطانية أمس، أن نادي آرسنال الإنجليزي يفكر بجدية بالتعاقد مع الفرنسي البالغ من العمر 29 عاماً، فيما يقوم فلورنتينو بيريز رئيس الريال حالياً بمفاوضات لضم هاري كين لاعب توتنهام.