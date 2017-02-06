محافظ أبين: الوضع الأمني تحت السيطرة

بسام عبد السلام (عدن)
أكد محافظ أبين، الخضر السعيدي، أن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة عقب الهجمات الإرهابية التي شنتها عناصر تنظيم القاعدة على عدد من المدن الرئيسية على رأسها مديرية لودر خلال الأيام الماضية. ونفى المحافظ سيطرة القاعدة على مدينة زنجبار مركز المحافظ، مضيفاً أن كل المكاتب التنفيذية والخدمية تمارس نشاطها وبشكل اعتيادي في زنجبار وبقية المديريات وفي وضع أفضل من بعض المحافظات الأخرى لولاء بعض الإخفاقات في الجانب الأمني التي أشار إن إدارته بصدد معالجتها من أجل تأمين أبين خلال الأيام المقبلة .
وأكد السعيدي أن أبين ستظل شامخة ولن تنكسر بتكاتف جميع أبنائها الشرفاء ورجال الأمن والجيش والمقاومة الشعبية، لافتا إلى أن أبناء المحافظة قادرون على مواجهة الجماعات الإرهابية والتصدي لها. وأوضح محافظ أبين أنه تم التوجيه بدعم وبتجهيز القوات الأمنية والعسكرية في مديرية لودر بالعتاد للوقوف ولمواجهة كل العناصر الضالة والخارجة عن النظام والقانون وللوقوف ضد أي جماعات تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة. وأوضح أن الكتائب التي انسحبت مؤخراً من قوات جهاز الحزام الأمني سوف تحل محلها كتائب أخرى، داعياً أبناء أبين إلى التكاتف والوقوف بحزم أمام كل التهديدات وعلى رأسها الإرهاب من أجل البدء بصنع التنمية وإعادة الإعمار وتثبيت أعمدة الدولة المدنية.
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وأعلنت قوات الأمن في لودر عن بدء حظر التجوال عقب إفشال الهجمات الإرهابية على المدينة، ودعت المواطنين إلى الالتزام.
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وقدم قائد جهاز قوات الحزام الأمني العميد عبد الله الفضلي استقالته من منصبه عقب الأحداث التي شهدت المحافظة واستعادة القاعدة السيطرة على بعض المناطق.