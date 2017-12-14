تريليون عملية بحث على «جوجل» في 2017

دبي (الاتحاد)

أجرى مستخدمو محرك البحث جوجل أكثر من تريليون عملية بحث (أو سؤال) خلال عام 2017، وفق التقرير السنوي الصادر عن الشركة أمس، والذي قدمت من خلاله نظرة على أهم المواضيع التي بحث عنها مستخدمو الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة خلال العام الجاري.

وقالت جويس باز، مديرة الاتصالات والعلاقات العامة Google في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يقوم أكثر من مليار شخص بالبحث على محرّك البحث Google كل يوم للتعلم والاستكشاف وإيجاد أجوبة عن أسئلتهم. هذا التقرير يظهر الشخصيات والأحداث والمواضيع والأماكن التي اهتم بها الناس حول العالم. هناك طرق كثيرة لاستكشاف العالم بعدسة محرك Google للبحث.