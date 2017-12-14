«فيراري» تجني ثمار زيادة عدد المليونيرات في العــالم

روما (د ب أ)

رغم أن أسعار سيارات «فيراري» الإيطالية الفارهة تبدو مرتفعة للغاية بالنسبة للكثيرين، فإنه ما زال هناك الكثير من العملاء الذين يرغبون في اقتناء أحدث وأغلى سيارات فيراري التي سيتم إنتاجها العام المقبل وهي السيارة «بورتوفينو» التي يزيد سعرها عن 200 ألف دولار.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء الاقتصادية أن المبيعات القوية لسيارات فيراري الفارهة تعكس جزئياً الزيادة في عدد المليونيرات في العالم، مشيرة إلى ارتفاع عدد المليونيرات في العالم بنهاية 2016 إلى حوالي 13.6 مليون شخص، بزيادة نسبتها 36% عن 2006 ويتوقع تقرير آخر زيادة العدد بنسبة 37% خلال السنوات العشر المقبلة.

وترى وكالة «بلومبرج» أن شركة «فيراري» ستضطر إلى مضاعفة ورديات العمل في مصنعها إلى ورديتين في اليوم لتلبية الطلب الكبير على السيارة. ومن المنتظر أن تتمكن الشركة من تسليم نحو 9 آلاف سيارة خلال العام الجديد.

وكانت فيراري تأمل في الوصول بمبيعاتها إلى هذا الرقم عام 2019، لكن الاهتمام القوي بسياراتها جعلها تسرع وتيرة زيادة الإنتاج.

يذكر أن السيارة «بورتوفينو» هي أول سيارة من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي «إس.يو.في»، تنتجها «فيراري»، وتتوقع الشركة زيادة إنتاجها السنوي ليصل إلى 10 آلاف سيارة.

تأتي زيادة إنتاج «فيراري» كجزء من خطة الرئيس التنفيذي «سيرجيو مارشيوني» التي تستهدف زيادة أرباح الشركة الإيطالية دون التأثير على اقتصار اقتناء سياراتها على فئة محدودة للغاية من العملاء.

ويتوقع أن يعلن «مارشيوني» تفاصيل خطته الخمسية الجديدة للشركة خلال الربع الأول من العام المقبل، حيث من المنتظر أن يعلن سعيه إلى مضاعفة أرباح التشغيل إلى نحو 2.35 مليار دولار سنوياً بحلول 2022.