تباطؤ نمو الاستثمار واستقرار إنتاج المصانع في الصين

بكين (رويترز)

نما الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين بوتيرة مستقرة في الشهر الماضي، بينما تباطأت وتيرة الاستثمار في الأصول الثابتة قليلاً، مما يعزز مؤشرات على تباطؤ طفيف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في ظل حملة حكومية على المخاطر المالية.

وأدى تشديد القواعد على المصانع المتسببة في التلوث إلى عرقلة الإنتاج، فيما أثر ارتفاع تكاليف الاقتراض على النشاط الاقتصادي الكلي.

ورفع البنك المركزي الصيني أمس سعر الفائدة قليلا، بعد ساعات من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة وهو ما كان متوقعاً.

وأظهرت بيانات أمس أن الإنتاج الصناعي زاد 6.1 بالمئة في نوفمبر على أساس سنوي، بما يزيد قليلا عن توقعات المحللين بزيادته ستة بالمئة وأقل من الزيادة البالغة 6.2 بالمئة المسجلة في أكتوبر.