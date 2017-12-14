نيكي ينخفض متأثراً بتراجع أسهم الاتصالات والبنوك والتأمين

طوكيو (رويترز)

انخفضت الأسهم اليابانية اليوم الخميس، مع تراجع البنوك وشركات التأمين، تماشياً مع بقاء أسعار الفائدة منخفضة، بينما هبطت أسهم الاتصالات بعد أنباء بشأن عزم شركة راكوتن العاملة في مجال الإنترنت دخول سوق اتصالات الهاتف المحمول.

ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.3 بالمئة، ليغلق عند 22694.45 نقطة وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة إلى 1808.14 نقطة.

وتراجع مؤشر القطاع المصرفي 1.8 بالمئة، بينما انخفض قطاع التأمين 1.9 بالمئة حيث هبط العائد على سندات الخزانة الأميركية، بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على خطة سياسته النقدية دون تغيير.

وانخفض سهم راكوتن 4.9 بالمئة، بعدما قالت الشركة إنها ستقدم طلبا للحصول على رخصة الجيل الرابع للهواتف المحمولة لتصبح رابع شركة مشغلة للهواتف اللاسلكية في اليابان في تحول استراتيجي حذر محللون من أنه سينطوي على مصاعب لكسب العملاء.

وصعد سهم باناسونيك 2.4 بالمئة، بعدما قالت تويوتا أمس الأول الأربعاء، إنها تجري محادثات مع الشركة بشأن شراكة في تطوير وإنتاج بطاريات لتشغيل سياراتها الهجين.