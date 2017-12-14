شركات منطقة اليورو تبدأ 2018 عند أعلى مستوى في 7 ‬أعوام

لندن (رويترز)

تنهي شركات منطقة اليورو عام 2017 عند أعلى مستوى في نحو سبعة أعوام، بدعم زيادة الطلب وتسارع التضخم ومؤشرات تنبئ ببداية نشطة للعام المقبل.

وجاءت نتائج مسح مهم للقطاع الخاص امس الخميس، أفضل من توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم، حيث حققت المصانع أفضل أداء شهري في تاريخ المسح الذي بدأ إجراؤه قبل عقدين، بينما تسارع نشاط قطاع الخدمات.

وتأتي نتائج ديسمبر القوية قبل شهر من الخفض المتوقع لبرنامج شراء السندات الذي ينتهجه البنك المركزي الأوروبي للنصف إلى 30 مليار يورو.

وقفز مؤشر آي.اتش.اس ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو إلى 58.0 في الشهر الجاري وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2011 ويخالف توقعات أولية في استطلاع أجرته رويترز لانخفاضه إلى 57.2 من قراءة نهائية في نوفمبر عند 57.5.

ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والانكماش، ولامس نمو الأعمال الجديدة مستوى لم يشهده خلال أكثر من عشر سنوات، حيث زاد المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 57.9 من 57.3.

وزاد عدد الموظفين في الشركات بأحد أسرع المعدلات في نحو 20 عاما منذ بدء إجراء المسح. وخالف مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد منطقة اليورو توقعات المحللين بأن ينخفض إلى 56.0 ،وارتفع بدلا من ذلك إلى 56.5 من 56.2 في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ نيسان 2011.

وتجاوز مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية التوقعات وقفز إلى مستوى قياسي عند 60.6 من 60.1 .