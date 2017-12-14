ارتفاع الإنتاج الأميركي يهدد توازن سوق النفط العالمية

لندن (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس الخميس: «إن من المرجح أن تظهر سوق النفط العالمية فائضاً في النصف الأول من 2018 في الوقت الذي سيبدد فيه تنامي الإمدادات الأميركية أثر التزام أوبك بالإبقاء على تخفيضاتها الإنتاجية لكامل العام المقبلة».

وقالت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الشهري عن سوق النفط: «إجمالي نمو الإمدادات قد يتجاوز نمو الطلب: «في الحقيقة، في النصف الأول قد يبلغ الفائض 200 ألف برميل يومياً قبل أن يتحول إلى عجز بنحو 200 ألف برميل يومياً في النصف الثاني، مما يعني سوقاً متوازنة إجمالاً في 2018».

وأضافت: «الكثير قد يتغير في الأشهر القليلة القادمة، لكن يبدو أن آمال المنتجين في عام جديد سعيد مع استمرار انخفاض المخزونات في 2018 بالوتيرة نفسها، البالغة 500 ألف برميل يوميا التي شهدناها في 2017، لن تتحقق». وأبقت وكالة الطاقة على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط من دون تغيير لعام 2017 عند 1.5 مليون برميل يومياً، بما يمثل زيادة بواقع 1.6 بالمئة، وبالنسبة لعام 2018 عند 1.3 مليون برميل يومياً بما يعادل زيادة بنسبة 1.3 بالمئة.

ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 600 ألف برميل يوميا هذا العام، ثم يزيد 1.6 مليون برميل يومياً العام المقبل.