«أرامكو» تستهدف استعادة حصتها من السوق

الدمام (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم: إن الشركة تسعى لاستعادة حصتها السوقية بعد انتهاء اتفاق تقوده أوبك لخفض المعروض، وإنها تعتزم الاستمرار في استراتيجية توسع بقطاع المصب لتصبح على قدم المساواة مع شركات النفط الكبرى.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية العملاقة التي تستعد لطرح عام أولي العام المقبل لرويترز: إن أرامكو تمضي قدماً في استراتيجية توسعية بأنشطتها للتكرير والبتروكيماويات وتجري مباحثات مع عدد من الشركاء المحتملين في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وأضاف في مقابلة حصرية: «اضطررنا لخفض مخصصاتنا إلى أسواق بعينها بناء على اتفاق (أوبك).. ونأمل في استعادة تلك الأسواق حالما ينتهي هذا الاتفاق».

وقال الناصر: «لدينا قاعدة زبائن يعول عليها كثيراً. لا أرى (أي) نوع من المشكلات فيما يخص استعادة الحصة السوقية بعد اتفاق أوبك»، مضيفاً أن الشركة ستواصل الالتزام بأهداف إنتاج المنظمة.