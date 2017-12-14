خبراء: على الشركات وضع خطط بعيدة المدى لتحقيق الامتثال الضريبي

دبي (الاتحاد)

أكد خبراء، حاجة الشركات إلى اتباع منهج استباقي، بدلاً من الاكتفاء برد الفعل، استعداداً لضريبة القيمة المضافة التي يبدأ تطبيقها في يناير 2018.

جاء ذلك، خلال ورشة العمل التي عقدتها شركة «سيج»، في دبي مؤخرا جمعت أهم خبراء الضرائب مع ممثلين عن عدد من الشركات للوقوف على مدى جاهزية الشركات في دولة الإمارات لضريبة القيمة المضافة.

أقيمت الجلسات، تحت شعار «هل أنت مستعد لضريبة القيمة المضافة؟» بحضور أكثر من 150 مشاركاً من قطاعات متنوعة. وتضمن الحدث حلقة نقاشية أدارتها آبي سام توماس، رئيسة تحرير إنتربرينور الشرق الأوسط، وهدفت إلى تقديم فكرة مبسطة وواضحة عن ضريبة القيمة المضافة وإبراز دور التكنولوجيا في تحقيق الامتثال التام للضريبة.

وشارك في الجلسة متحدثون بارزون، بما في ذلك منصور سروار، مدير إدارة الخدمات الفنية وخدمات ما قبل البيع في شركة سيج، وبيير أرمان، رئيس تطوير الأسواق في قسم المحاسبة والضرائب في تومسون رويترز، وميرزا فاروق بيغ، الرئيس التنفيذي لشركة لينشبين للتدريب، وهارش باتيا، مدير ضريبة القيمة المضافة في غرانت ثورنتون الإمارات.

وقال سروار، «إن الامتثال لضريبة القيمة المضافة يتطلب تغييرات كبيرة في العمليات والأنظمة، فضلاً عن تدريب الموظفين. وفي حين تسارع الشركات اليوم لضمان جاهزية نظم المحاسبة والأعمال لديها، إلا أنه لا يزال هناك وقت لفهم ضريبة القيمة المضافة، وتقييم تأثيرها وإجراء التغييرات اللازمة بطريقة فعالة ومنظمة. إن الحصول على الدعم والتكنولوجيا المناسبين إجراء هذه التغييرات بكفاءة عالية مع تخفيف الأعباء الإدارية للضريبة».