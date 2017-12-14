مشاركة صينية في ملتقى الاستثمار السنوي بدبي أبريل 2018

دبي (الاتحاد)
شهدت التدفقات الاستثمارية والمبادلات التجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين معدلات نمو متسارعة خلال السنوات القليلة الماضية، مستفيدة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتنامية بين البلدين والمشاركات الواسعة للشركات والمستثمرين الصينيين في ملتقى الاستثمار السنوي في الفترة من 9 إلى 11 أبريل 2018.
ويشهد الملتقى مشاركة أوسع من جانب الوفود الصينية في الملتقى والتي سجلت مشاركات مميزة خلال الأعوام الماضية له، خاصة في ظل ما تتمتع به الصين من مكانة دولية متقدمة على صعيد استقطاب الاستثمار الأجنبي.
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من جانبه، قال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي:«تعتبر الصين ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تمثل نقطة عبور لأكثر من 60% من الصادرات الصينية إلى أسواق المنطقة، الأمر الذي انعكس على المبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين التي ارتفعت إلى 46.3 مليار دولار في العام 2016، لهذا فإنه من المتوقع أن نشهد طفرة كبيرة في المبادلات التجارية بين البلدين خلال السنوات القليلة المقبلة مع انطلاق برنامج مبادرة حزام واحد- طريق واحد».