«دو» تشارك في قمة رقمنة الطاقة بالشرق الأوسط

دبي (الاتحاد)

شاركت دو في قمة رقمنة الطاقة في الشرق الأوسط 2017. وشارك عدد من أعضاء الإدارة العليا للشركة، بمن فيهم فريد فريدوني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وسليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وجهاد طيارة، نائب الرئيس لتطوير الأعمال والشراكات في دو، خلال القمة في ثلاث حلقات نقاش مميزة شملت مجالات حلول الاتصال المتنقلة، وسبل مواكبة الاقتصاد الرقمي وحالات استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس في صناعة النفط والغاز. ويعتبر الحدث السنوي، الذي عُقد في فندق فيرمونت نخلة جميرا بدبي في الفترة بين 12 و13 ديسمبر 2017، بمثابة منصة مميزة تتيح لمزودي حلول التكنولوجيا والمستثمرين وشركات الطاقة استعراض واكتشاف أحدث المنتجات والحلول التكنولوجية في مجال الطاقة.

وركز فريد فريدوني في حلقة النقاش التي عقدها بعنوان«ربط التحول الرقمي مع حلول الاتصال المتنقلة» على دور التكنولوجيا التحويلية والحلول الذكية في المستقبل الرقمي، إضافة إلى الاستراتيجيات الواجب اتباعها من جانب شركات خدمات الاتصال لتمكين هذه الحلول الذكية.

وناقش طيارة معالم المستقبل الرقمي، ودور التكنولوجيا الحديثة في تعزيز التنافسية في الأسواق. وناقش سليم البلوشي آفاق التحول الرقمي في المستقبل ودوره في ردم الفجوة الموجودة في التوجهات نحو أتمتة الخدمات والبنية التحتية والكمون المنخفض في الشبكات عالية السرعة.