السودان يجهز قوات جديدة لنقلها إلى اليمن

الخرطوم (وكالات)

كشف الرئيس السوداني عمر البشير، أن بلاده تجهز حالياً في قوات جديدة لنقلها إلى السعودية ومن هناك إلى اليمن، مؤكداً استمرار التشاور مع الملك سلمان بن عبد العزيز فيما يخص العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين والأوضاع الإقليمية. وقال البشير في مقابلة مع قناة «العربية» الإخبارية بثته أمس: نحن في السودان نشعر أن الوضع في اليمن خطر علينا وعندما أتت عاصفة الحزم، تمت المشاركة فيها مباشرة، عبر عدد من الطائرات وقوات سودانية موجودة الآن على الأرض في عدن. كما أشار إلى أن هنالك «قوات تُجهز، لتنقل إلى المملكة وإلى اليمن». وأكد أن زيارته الأخيرة إلى السعودية كانت في إطار التشاور المستمر مع المملكة، مشيراً إلى وجود توافق كامل في الآراء والمواقف.

وأشاد البشير بتطور العلاقات على المستوى السياسي والاقتصادي والاستثماري والعسكري. وبخصوص إيران وحراكها الإقليمي قال «إن السعودية كان لديها معلومات عن نشاط ضد المملكة من السودان». «وأضاف البشير قائلاً «نحن كنا نؤكد أننا لن نسمح بأن تستغل أرضنا ضد المملكة». وأعرب عن اعتقاده بأن «وجود المركز الإيراني في السودان، خلق شيئاً من الحساسية وفي النهاية اقتنعنا بأن هذا النشاط يجب أن يوقف». ورأى البشير أن واشنطن أسست لدولة شيعية في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، وهو ما جعل إيران تسيطر على أربع عواصم عربية، وهي: «دمشق، وبيروت، وبغداد، وصنعاء». وتساءل «هل هذه هي نهاية أطماع إيران، أم لديها أهداف أخرى؟» وأجاب قائلاً إن لدى طهران «أهدافاً أخرى».

ونفى البشير بشدة احتضان بلاده لجماعة الإخوان المسلمين المصرية، قائلاً «نحن لم نأوِ أي قيادات إخوانية في السودان لأن سياستنا مبنية على عدم إيواء أي نشاط معادٍ لأي دولة».

وأكد أن العلاقة الشخصية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي متميزة جداً، وهو رجل صادق في علاقاته، وهذا لا يمنع وجود بعض القضايا العالقة. وبشأن العلاقات مع ليبيا، أوضح البشير أن بلده تعترف برئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، كحكومة شرعية. وحذر البشير من أن أي فراغ في ليبيا سيؤثر على المنطقة كلها، ولذا تدعم الخرطوم حل القضية الليبية خارج الصراع، نافياً دعمه فصائل متصارعة في ليبيا بالسلاح بعد سقوط معمر القذافي.