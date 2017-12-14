«سياحـة رأس الخيمة» تستضيف 630 شركـة ألمانية

رأس الخيمة (الاتحاد)

استضافت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أعمال الدورة السنوية الـ67 لمؤتمر «جمعية وكالات السفر الألمانية» مؤخرا، بمشاركة 630 شركة ألمانية ومتخصصة في مجال السياحة والسفر تمتلك بمجملها قاعدة عملاء تتراوح بين 6 - 8 ملايين مسافر في ألمانيا.

وفي كلمة له خلال المؤتمر، قال هيثم مطر، الرئيس التنفيذي للهيئة

: «تحقق إمارة رأس الخيمة أرقاماً قياسية فيما يتعلق بأعداد الزوار ومدة إقامتهم وإنفاقهم، الأمر الذي يقربها أكثر من أي وقت مضى للوصول إلى هدفها المتمثل في استقطاب 900 ألف زائر خلال هذا العام. وبفضل الرؤية والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تمكنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة من اتباع منهجية استراتيجية للترويج للإمارة وتطويرها كوجهة سياحية فريدة على مدار العام.

ونسعى لتعزيز النجاحات القائمة عبر استضافة الدورة الـ67 من مؤتمر«جمعية وكالات السفر الألمانية» بمشاركة مئات الممثلين من قطاع السياحة والسفر في ألمانيا، كما يسلط المؤتمر الضوء على أهمية سوق السياحة الألماني بالنسبة لإمارة رأس الخيمة. وعبر استضافة هذا المؤتمر ذي الأهمية الكبيرة، ترسخ إمارة رأس الخيمة موقعها كوجهة رائدة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض».

وأضاف مطر: «تُعد ألمانيا أكبر الأسواق العالمية المصدرة للسياح إلى الإمارة، تليها كل من روسيا والمملكة المتحدة والهند. وحققت الإمارة نمواً في العدد الكلي للسياح الدوليين بنسبة 12% خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام 2017، جنباً إلى جنب مع تزايد مدة الإقامة، الأمر الذي يعكس النمو الذي يشهده قطاع الإجازات العائلية ضمن الإمارة، فضلاً عن احتضان الإمارة للعديد من الجوانب السياحية المميزة التي لا تقتصر على الشواطئ الساحرة والفنادق عالمية المستوى».

وعلى هامش المؤتمر، نظمت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة مجموعة من الجولات التعريفية وورش العمل المتخصصة والفعاليات المسائية التي سلطت جميعها الضوء على أهم وأحدث المنتجات السياحية والخطط المستقبلية والمواقع السياحية الفريدة من نوعها التي تحتضنها الإمارة، بحضور عدد من كبار المديرين والمسؤولين التنفيذيين لدى شركات تنظيم الجولات السياحية ووكالات السفر بمختلف أحجامها.