«سياحـة رأس الخيمة» تستضيف 630 شركـة ألمانية

رأس الخيمة (الاتحاد)
استضافت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أعمال الدورة السنوية الـ67 لمؤتمر «جمعية وكالات السفر الألمانية» مؤخرا، بمشاركة 630 شركة ألمانية ومتخصصة في مجال السياحة والسفر تمتلك بمجملها قاعدة عملاء تتراوح بين 6 - 8 ملايين مسافر في ألمانيا.
وفي كلمة له خلال المؤتمر، قال هيثم مطر، الرئيس التنفيذي للهيئة
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ونسعى لتعزيز النجاحات القائمة عبر استضافة الدورة الـ67 من مؤتمر«جمعية وكالات السفر الألمانية» بمشاركة مئات الممثلين من قطاع السياحة والسفر في ألمانيا، كما يسلط المؤتمر الضوء على أهمية سوق السياحة الألماني بالنسبة لإمارة رأس الخيمة. وعبر استضافة هذا المؤتمر ذي الأهمية الكبيرة، ترسخ إمارة رأس الخيمة موقعها كوجهة رائدة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض».
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وعلى هامش المؤتمر، نظمت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة مجموعة من الجولات التعريفية وورش العمل المتخصصة والفعاليات المسائية التي سلطت جميعها الضوء على أهم وأحدث المنتجات السياحية والخطط المستقبلية والمواقع السياحية الفريدة من نوعها التي تحتضنها الإمارة، بحضور عدد من كبار المديرين والمسؤولين التنفيذيين لدى شركات تنظيم الجولات السياحية ووكالات السفر بمختلف أحجامها.