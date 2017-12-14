مطار دبي يتوقع 8 ملايين مسافر في ديسمبر

دبي (الاتحاد)

توقعت مطارات دبي استقبال نحو 8 ملايين مسافر عبر مطار دبي الدولي خلال شهر ديسمبر الجاري، الذي يعد من أكثر شهور السنة ازدحاماً، نظراً لتزامنه مع موسم العطلات الشتوية واحتفالات نهاية السنة وعطلة الفصل الدراسي الأول.

ودعت مطارات دبي المسافرين في أيام الذروة التي بدأت أمس، وتستمر حتى الثاني والعشرين من ديسمبر، إلى الوصول للمطار في وقت مبكر جداً، لإنجاز إجراءات السفر، وكذلك الاستمتاع بالعروض التي يقدمها المطار للمسافرين.

وأفادت مطارات دبي بأنه تم زيادة عدد الموظفين خلال فترات الذروة، واستخدام الفرق التشغيلية للمطار أحدث تكنولوجيا أجهزة الاستشعار لمراقبة تدفق الركاب باستمرار، ما يسمح بنشر الموظفين بسرعة لتجنب التأخير والطوابير الطويلة.

ويحتفل مطار دبي الدولي مع اقتراب موسم عطلات الأعياد بإطلاق مجموعة من العروض الترويجية والنشاطات الموسمية، بما في ذلك (أرض العجائب الشتوية في مطار دبي الدولي- ونتر وندرلاند)، وذلك مع استعداده لاستقبال ما يقرب من 8 ملايين مسافر خلال شهر ديسمبر.

أما بالنسبة للمسافرين عبر المبنى رقم 3، فإن مبادرة (وينتر لاند مطار دبي الدولي) الجديدة كلياً تمثل الطريقة المثلى للتحلي بروح موسم الاحتفالات لفترة بسيطة، قبل الصعود إلى الطائرة، حيث يترافق ذلك مع ترفيه للأطفال والبالغين، وزيارات من الرجل ذي الرداء الأحمر على زلاجته، فيما يتصدر المشهد مجسم لبرج خليفة بطول – متر تمت صناعته من الزنجبيل.

وقالت أنيتا مهرا، النائب الأول للرئيس لشؤون الاتصال والسمعة في مؤسسة مطارات دبي: «ديسمبر هو أحد أكثر شهور العام ازدحاماً لدينا، وفي بعض الأيام سيكون هناك أكثر من 250 ألف مسافر عبر المباني الثلاثة، ما يعني أن لدينا أولويتين، هما إدارة التدفق التشغيلي لمئات الآلاف من المسافرين، وثانياً أن نوفر لهم جميعاً تجربة سفر ممتعة لا تنسى».

وأضافت: «مبادرة وينتر لاند مطار دبي الدولي تشكل إضافة مثيرة، ولدينا حديقة باونس للترامبولين، وأطعمة ومشروبات تحمل فكرة عيد الميلاد، علاوة على الزيارات اليومية لسانتا كلاوز، ما من شأنه بالتأكيد أن يبقي المسافرين، صغاراً وكباراً، على درجة من المتعة والبهجة، فضلاً عن خلق جو احتفالي حقاً في أرجاء المطار».