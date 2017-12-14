٪15 نمواً في حجوزات السفر خلال عطلة الفصل الدراسي الأول ونهاية العام

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجلت حجوزات السفر خلال عطلة الفصل الدراسي الأول، وتمتد حتى منتصف شهر يناير المقبل، وتتخللها عطلة نهاية العام، ارتفاعاً بنسبة 15%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب مديري في شركات سياحة وسفر.

وأرجع هؤلاء النمو الملحوظ في الحجوزات هذا العام إلى طول فترة عطلة الفصل الدراسي الأول التي تمتد لنحو شهر كامل، بما يتيح الفرصة للعديد من العائلات والأفراد السفر إلى العديد من الوجهات الخارجية، للاستفادة من العروض الترويجية التي تقدمها هذه الوجهات والتي تعد أقل من ناحية الأسعار عند مقارنتها بموسم السياحة الصيفية.

وتشير تقديرات طيران الإمارات، وفقاً لسجلات الحجوزات، إلى أن نحو 420 ألف راكب سوف يسافرون عبر المبنى 3، المخصص لرحلات طيران الإمارات، خلال العطلة اعتباراً من أمس، الذي يتوقع أن يسجل أعلى يوم في الحركة في عام 2017، كما أن اليوم الجمعة سوف يشهد ذروة الحركة.

وأوضح هؤلاء أن مكة والمدينة تتصدر الطلب في الحجوزات بالنسبة للمواطنين والمقيمين المسلمين، فيما تتصدر لندن السفر إلى الوجهات الأوروبية، مع انخفاض الطلب على عدد من الوجهات الآسيوية الرئيسة لصالح وجهات جديدة مثل سيشيل والمالديف وموريشيوس واذربيجان.