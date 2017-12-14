إطلاق مبيعات «رزيدنسز سانت ريجيس بلغراد»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «واجهة بلغراد المائية» أمس عن إطلاق مبيعات المشروع السكني «رزيدنسز سانت ريجيس بلغراد»، الذي يضم مجموعة من الشقق السكنية الفاخرة هي الأولى من نوعها في أوروبا التي تحمل العلامة التجارية العالمية.

وتتوزع الشقق السكنية المُترَفَة بين الطابق 14 والطابق 39 في برج «كولا بلغراد»، الذي سيشكل عند افتتاحه في العام 2020، أعلى برج في العاصمة الصربية بلغراد بارتفاع 168 متراً، وسيضم البرج سطحاً عاماً للمراقبة يعتبر الأعلى في العاصمة بلغراد مع إطلالاتٍ أخّاذة على المدينة.

ويُقدِّم مشروع «رزيدنسز سانت ريجيس بلغراد» شققاً سكنيةً فاخرة، صُمِّمَت لتوفر لقاطنيها نمط الحياة الراقي وميزات العيش برفاهية التي توفرها العلامة الفندقية الرائدة «سانت ريجيس». ويمنَح المشروع سكانه فرصة الاختيار بين 220 شقة سكنية استثنائية تتراوح مساحتها بين 57 متراً مربعاً و171 متراً مربعاً.

وقال نيكولا نيدلجيكوفيتش، مدير عام «واجهة بلغراد المائية» بمناسبة انطلاق المبيعات ضمن المشروع: «فخورون بتطوير هذا المشروع الرائد الذي يُشكِّلُ إضافةً مهمةً لخيارات السكن التي تقدمها مدينة بلغراد ولمشروع الواجهة المائية؛ التي تعتبر أحد أهم مشاريع التطوير العمراني في أوروبا».