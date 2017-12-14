إطلاق مبيعات «رزيدنسز سانت ريجيس بلغراد»

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «واجهة بلغراد المائية» أمس عن إطلاق مبيعات المشروع السكني «رزيدنسز سانت ريجيس بلغراد»، الذي يضم مجموعة من الشقق السكنية الفاخرة هي الأولى من نوعها في أوروبا التي تحمل العلامة التجارية العالمية.
وتتوزع الشقق السكنية المُترَفَة بين الطابق 14 والطابق 39 في برج «كولا بلغراد»، الذي سيشكل عند افتتاحه في العام 2020، أعلى برج في العاصمة الصربية بلغراد بارتفاع 168 متراً، وسيضم البرج سطحاً عاماً للمراقبة يعتبر الأعلى في العاصمة بلغراد مع إطلالاتٍ أخّاذة على المدينة.
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وقال نيكولا نيدلجيكوفيتش، مدير عام «واجهة بلغراد المائية» بمناسبة انطلاق المبيعات ضمن المشروع: «فخورون بتطوير هذا المشروع الرائد الذي يُشكِّلُ إضافةً مهمةً لخيارات السكن التي تقدمها مدينة بلغراد ولمشروع الواجهة المائية؛ التي تعتبر أحد أهم مشاريع التطوير العمراني في أوروبا».