مسؤولون: الاستثمارات الإماراتية بقطاع العقارات المصري مرشحة للزيادة

سيد الحجار (أبوظبي)

توقع عقاريون ومسؤولون مصريون، زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر، لاسيما بالقطاع العقاري، في ظل ما يوفره القطاع من فرص استثمارية متميزة، فضلاً عن اهتمام الحكومة المصرية بتسهيل إجراءات الاستثمار، وصدور قانون الاستثمار الجديدة، موضحين أن القطاع العقاري يستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الإماراتية في مصر.

ودعت معالي الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة في مصر، خلال مؤتمر صحفي عقد بأبوظبي أمس الأول، بمناسبة انطلاق معرض «عقارات النيل 2017»، والذي افتتحه أمس الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، المستثمرين الإماراتيين للاستثمار في مصر، موضحة أن القطاع العقاري المصري يوفر فرصاً استثمارية متميزة، في ظل العوائد الكبيرة للقطاع.

وتستمر فعاليات المعرض بمركز أبوظبي الوطني للمعارض بين 14 و16 ديسمبر الحالي.

واستمع الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان إلى شرح مفصل عن المعرض من الدكتور باسم أحمد كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة «إكسبو ريببلك» المنظمة للحدث، واطلع على المشاريع العقارية الضخمة التي يجري تنفيذها في مصر حاليا.