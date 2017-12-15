الإمارات الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في إنجاز الأبراج الشاهقة خلال 2017

يوسف العربي (دبي)

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى شرق أوسطياً والرابعة عالمياً على صعيد إنجاز الأبراج الشاهقة خلال عام 2017، بحسب التقرير السنوي لمجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية «CTBUH».

وأفاد التقرير، الصادر أمس، بأن الإمارات أنجزت أربعة أبراج شاهقة بارتفاعات بلغ مجموعها 1342 متراً خلال العام الماضي، لتستحوذ الدولة بذلك على نحو 55.61% من مجموع أطوال الأبراج التي تم تشييدها في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي، بأطوال 2413 متراً ونحو 44% من إجمالي عدد الأبراج الشاهقة التي تم إنجازها في المنطقة والتي بلغت 9 أبراج.

وجاء برج مارينا 101 بارتفاع 425 متراً في صدارة الأبراج المشيدة في الدولة خلال 2017، وتم بناء البرج المكون من 101 طابق ليكون مبنى متعدد الاستخدامات يشمل غرفاً فندقيةً ووحدات سكنية، ويحتل المبنى حالياً الترتيب الـ 18 عالمياً، والثالث شرق أوسطياً، والثاني محلياً بعد برج خليفة حسب ارتفاعات المباني المستكملة.

وجاء برج «ذا أدريس بوليفارد» المكون من 73 طابقاً في الترتيب الثاني إماراتياً بارتفاع 370 متراً، ويعد ثاني أطول مباني «وسط مدينة دبي»، الممتد على مساحة 500 فدان، بعد «برج خليفة»، ويحتل مبنى الفندق المرتبة الثالثة والثلاثين بين أطول المباني في العالم على الإطلاق.