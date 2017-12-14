«تنظيم الاتصالات» تتصدى لـ 615 هجمة إلكترونية

أبوظبي (وام)
بلغ عدد الهجمات الإلكترونية التي تصدى لها الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، بهيئة تنظيم الاتصالات 615 هجمة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2017، حسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة.
واستهدفت الهجمات التي جرى رصدها والتعامل معها في الفترة من يناير وحتى نهاية شهر أكتوبر، العديد من المواقع الإلكترونية الحكومية وشبه الحكومية إلى جانب مواقع للقطاع الخاص.
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وجاء شهر فبراير بالمرتبة الثانية، حيث بلغ عدد الهجمات 114 هجمة إلكترونية منها 86 هجمة كانت موجهة لمواقع تابعة للقطاع الخاص، و23 هجمة لمواقع حكومية.