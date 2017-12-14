«تنظيم الاتصالات» تتصدى لـ 615 هجمة إلكترونية

أبوظبي (وام)

بلغ عدد الهجمات الإلكترونية التي تصدى لها الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، بهيئة تنظيم الاتصالات 615 هجمة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2017، حسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة.

واستهدفت الهجمات التي جرى رصدها والتعامل معها في الفترة من يناير وحتى نهاية شهر أكتوبر، العديد من المواقع الإلكترونية الحكومية وشبه الحكومية إلى جانب مواقع للقطاع الخاص.

وكان الربع الأول من العام الجاري شهد تصدي الفريق لنحو 289 هجمة تشكل ما نسبته 47% من الهجمات المسجلة خلال عشرة أشهر من العام الجاري، ما يشير إلى تراجع حدة الهجمات في الربعين الثاني والثالث من العام ذاته. ووفقا لهذه المعطيات، فإن إجمالي عدد الهجمات الإلكترونية المتوقع تسجليه خلال العام 2017 سيكون أقل بنسبة 35% مقارنة مع عدد الهجمات التي تصدى لها الفريق خلال 2016 البالغة نحو 1054 هجمة. وشهد شهر يناير الماضي تسجيل أكبر عدد من الهجمات الإلكترونية التي جرى التصدي لها إذ وصل عددها إلى 136 هجمة إلكترونية، منها 133 هجمة استهدفت مواقع إلكترونية حكومية، وثلاث هجمات استهدفت القطاع الخاص.

وجاء شهر فبراير بالمرتبة الثانية، حيث بلغ عدد الهجمات 114 هجمة إلكترونية منها 86 هجمة كانت موجهة لمواقع تابعة للقطاع الخاص، و23 هجمة لمواقع حكومية.