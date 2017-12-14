«كهرباء الشارقة»: %58.5 انخفاض الأحمال الفترة الحالية

الشارقة (الاتحاد)

سجلت أنظمة التحكم في هيئة كهرباء ومياه الشارقة انخفاضاً في الأحمال بنسبة 58.5% إلى 1000 ميجا وات خلال الفترة الحالية، مقارنة بذروة الاستهلاك خلال الصيف البالغة 2400 ميجا وات.

وأرجعت ذلك في بيان إلى انخفاض درجات الحرارة وتحسن الأجواء، بالإضافة إلى برامج الترشيد والتوعية التي نفذتها الهيئة في المنازل والمدارس والجهات الحكومية وسكن العمال.

وكانت الهيئة وضعت خططاً شاملة لزيادة الوعي لدى مختلف فئات وشرائح المجتمع بأهمية مشاركتهم في تحقيق التنمية المستدامة وترشيد الاستهلاك للطاقة والمياه، والحرص على وقف أي هدر للطاقات، والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وقال الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس الهيئة إنه تم إنجاز أعمال الصيانة الدورية لـ 160 محطة توزيع للكهرباء جهد 33، كما أنجزت برنامجاً مكثفاً للصيانة الوقائية لتمديدات شبكة الكهرباء والمحولات في مختلف مناطق إمارة الشارقة