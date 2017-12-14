«إيكو ويست» يستعـرض حلول إدارة النفايات

أبوظبي (الاتحاد)

يقام معرض «إيكو ويست» للسنة الخامسة على التوالي خلال 2018 في أبوظبي، ويركز هذا العام على النهوض بسبل إدارة النفايات بطرق مستدامة وإعادة التدوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويجمع معرض «إيكو ويست» الشركات وصناع القرار والبلديات والمبتكرين وقادة الفكر تحت سقف واحد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض من 15 إلى 18 يناير 2018. وتستضيف «مصدر» هذا الحدث في إطار شراكة استراتيجية مع مركز إدارة النفايات - أبوظبي «تدوير» وكجزء من أسبوع أبوظبي السنوي للاستدامة.

وخلال الحدث، يستضيف معرض «إيكو ويست» منتدى حلول إدارة النفايات في 17 يناير 2018. ويهدف المنتدى الذي يقام ليوم واحد إلى تحديد التحديات والحلول في مجال الإدارة المستدامة للنفايات.

ومع تزايد حجم كميات النفايات التي يتم توليدها في المنطقة، تبرز أهمية وضع استراتيجيات فعالة لتحويل النفايات إلى موارد، ويمكن دفع هذه الجهود من خلال استخدام التقنيات المتقدمة. وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، فلا يؤدي ارتفاع معدل النمو السكاني والتنمية الحضرية والتوسع الاقتصادي إلى زيادة الاستهلاك فحسب، بل يزيد أيضاً كميات النفايات بجميع أنواعها كنتيجة لذلك. ومع تخطي إجمالي حجم النفايات في المناطق الحضرية حاجز الـ 150 مليون طن سنوياً على مستوى المنطقة، فإنه وتحديداً في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقوم الجهات المختصة محلياً بوضع استراتيجيات «تقليل حجم النفايات المحولة إلى المكبات» للتخفيف من وطأة الضغط على المكبات.

وتشمل هذه الاستراتيجيات خططاً لتطوير مرافق تحوّل النفايات إلى طاقة عبر حرق النفايات وتوفير الطاقة التي تلبي احتياجات الدول من الكهرباء وتنويع مزيج الطاقة، ما من شأنه، المساهمة في تحقيق الهدف الوطني نحو تحويل 75% من النفايات بعيدا عن المكبات بحلول عام 2021.

من جهته، قال عبدالرحمن البلوشي، مدير قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالإنابة بمركز إدارة النفايات - أبوظبي «تدوير»: «نواجه مسألة تزايد أعداد السكان وظهور تحديات جديدة متعلقة بالنفايات لم تكن موجودة قبل عقد. ونظراً لارتفاع كميات النفايات، سواء من المنازل أو الشركات أو المصانع، علينا أن نضع استراتيجيات مبتكرة لقيادة حقبة جديدة في مجال إدارة النفايات يتم فيها تعزيز الاستفادة منها عبر الشراكة مع القطاع الخاص في ذلك».

بدوره قال ناجي الحدّاد، مدير إدارة الفعاليات في شركة «ريد» للمعارض، الجهة المنظمة للمعرض: «المعرض يتيح الفرصة للقاء أهم الخبراء، وتبادل وعرض أفضل الممارسات العالمية، وأحدث تقنيات إدارة النفايات، بهدف رفع كفاءة هذه العملية على نطاق واسع. ويجمع معرض «إيكو ويست 2018» أكثر من 6900 زائر من 71 دولة.