6 نصائح لحياة سعيدة

أبوظبي (الاتحاد)

قدمت طبيبة الأعصاب والمدربة الدولية المعتمدة نيكولا فيندلاي، نصائح مهمة للسيدات تشجعهن فيها على حب أنفسهن وتحقيق أهدافهن في الحياة، منها:

1- تحديد إمكانياتك

تنصح نيكولا النساء بعدم وضع قدراتهن ومعتقداتهن داخل حدود تعوقهن، وعدم الانسياق وراء الأفكار السلبية، مثل الاعتقاد بأنها ليست جميلة بما فيه الكفاية، أو ليست جيدة للقيام بأمر ما.

2- حب الذات