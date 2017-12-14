6 نصائح لحياة سعيدة

أبوظبي (الاتحاد)
قدمت طبيبة الأعصاب والمدربة الدولية المعتمدة نيكولا فيندلاي، نصائح مهمة للسيدات تشجعهن فيها على حب أنفسهن وتحقيق أهدافهن في الحياة، منها:
1- تحديد إمكانياتك
تنصح نيكولا النساء بعدم وضع قدراتهن ومعتقداتهن داخل حدود تعوقهن، وعدم الانسياق وراء الأفكار السلبية، مثل الاعتقاد بأنها ليست جميلة بما فيه الكفاية، أو ليست جيدة للقيام بأمر ما.
2- حب الذات
تعتقد نيكولا أن النساء لا يمارسن حب الذات بسهولة، بل تبحث تلقائياً عن عيوبها، ولإبعاد هذا الانتقاد الذاتي تنصح القارئات بالنظر إلى أنفسهن في المرآة كل صباح، والقول «أنا أحبك». ... المزيد