ميغان تستعد لحياة القصور... ببيع منزلها

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد النجمة الأميركية ميغان ماركل لاعتياد حياة القصور، تمهيداً لزواجها من الأمير هاري العام المقبل.. ومع ذلك، يبدو أن مسكنها القديم لم يكن رثاً أو حتى مجرد مقبول، بل يدل على ذوق رفيع ورفاهية فريدة. ومع طرح المنزل الفخم للبيع بعدما عاشت فيه الأميرة المنتظرة، البالغة 36 عاماً، فإن هذه الجدران الأربعة تستحق مبلغاً باهظاً لخلفيتها المميزة.. ويقع المنزل في مدينة تورونتو على طريق يارموث في منطقة راقية من قرية سيتون، وكان منتجو مسلسل «الدعاوى» قدموه لميغان لتقيم فيه أثناء تصوير حلقاته في المكان. وأشار موقع her إلى أن المنزل مصمم على النمط المفتوح، على ثلاث غرف نوم، ويضم غرفة سينما، ومطبخاً من الدرجة الأولى، وحمامين فاخرين. ويتميز التصميم الداخلي بالعصرية، مع الكثير من درجات الألوان والأشكال المحايدة، فضلاً عن طاولة أنيقة للقهوة وقراءة الكتب والشموع المعطرة وحصيرة اليوغا، كما يحتوي على حديقة صغيرة مزينة، وبها مكان مميز للجلسات الصيفية في الهواء الطلق.

ومع ذلك، من الصعب للغاية استكشاف المكان من الداخل، حيث وضع الوكلاء نظام مراقبة صارم لمنع أي تطفل، وكل ذلك مطروح للبيع بمبلغ 925 ألف جنيه استرليني.